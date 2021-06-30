Фондовый рынок 1 час назад

Украина продала гособлигации еще на более 2,5 млрд грн

На аукционах по продаже ОВГЗ 29 июня инвесторам предложили 7 выпусков ценных бумаг в гривне

Фото: Минфин Фото: Минфин
Фото: Минфин

Министерство финансов Украины на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 29 июня 2021 года привлекло в госбюджет 2,532 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Указано, что инвесторам предложили 7 выпусков ценных бумаг в гривне.

При этом срок обращения предлагаемых государственных облигаций — 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года, 5 лет и 6 лет.

"Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 8,5%, 1-летних — 10,99%, 1,5-летних — 11,30%, 2-летних — 12,0%, 3-летних — 12,30%, 5-летних — 12,59%, 6-летних — 12,73%", — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский приобрел облигации внутреннего государственного займа на сумму 2,774 млн грн.

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Известно, что Министерство финансов на аукционах по продаже гособлигаций 22 июня привлекло в госбюджет в эквиваленте 11,4 млрд грн.

8 июня на аукционе по продаже ОВГЗ Минфин привлек в госбюджет 19,1 млрд грн — это был рекордный аукцион в 2021 году.

1 июня на аукционе по продаже гособлигаций в госбюджет привлекли 15,86 млрд грн, причем доходность бумаг упала или осталась неизменной.

Напомним, Минфин существенно повысил ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа на первых аукционах после повышения Национальным банком учетной ставки с 6,5% до 7,5%.

Как сообщалось, правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

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