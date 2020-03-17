В Николаеве депутаты предложили построить новое кладбище из-за вспышки коронавируса в мире

Депутаты Николаевского городского совета в рамках плана по борьбе с распространением коронавирусом COVID-19 предложили построить в городе дополнительное кладбище. Об этом сообщает местное издание "НикВести".

Предполагающие такую меру документы подготовили депутаты Николаевского городского совета Сергей Исаков и Сергей Кантор, а также член исполнительного комитета горсовета Александр Садыков. Кладбище предлагают строить на улице Херсонское шоссе, 112.

"Предлагаем в течение 16 марта, рассмотреть данные документы и вынести их на пленарное заседание сессии Николаевского городского совета, назначенное на 17 марта. Считаем, что промедление с принятием данных документов недопустимым с непредсказуемыми последствиями для населения города Николаева", — говорится в обращении Кантора, Исакова и Садыкова к мэру Николаева Александру Сенкевичу и главам фракций в горсовете.

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Помимо постройки кладбища депутаты указали в своем плане и стандартные для эпидемии мероприятия: ограничение работы развлекательных центров, объектов соцкультурной сферы, запрет на проведение массовых мероприятий, обеспечение санитарного контроля и недопуск на работу и учебу людей с признаками инфекционного заболевания.

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Также авторы документа хотят создать в бюджете Николаева резервный фонд для приобретения медоборудования, лекарств, дезинфицирующих средств, масок и перчаток, а с момента обнаружения первого больного на коронавирус в городе — установить надбавку всем медработникам горбольниц и роддомов в размере 25%. Кроме того, могут вдвое увеличить вознаграждение всем медикам, задействованным в транспортировке и лечении больных на коронавирус.

Депутаты подумали и про свою безопасность: документ предполагает временно ограничить доступ в здания Николаевского горсовета, изменить рассадку депутатов, обеспечив расстояние между их рабочими местами не менее 1 метра, а также временно приостановить деятельность постоянных депутатских комиссий.

Отметим, в Николаеве с 2016 года все действующие кладбища переполнены, однако местные власти в течение последних лет так и не смогли решить вопрос с выделением земельного участка под новое кладбище.

Напомним, в Украине официально подтверждено всего семь случаев заболевания коронавирусом и одна смерть от его последствий. В связи с угрозой распространения власти страны уже приняли ряд мер: объявили карантин на всю страну, закрыли границы для иностранцев и полностью ограничили пассажирское авиасообщение.

17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Минздрава, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.