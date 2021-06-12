Зеленский подписал закон о кредитах для жителей ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О временных мерах на период проведения Антитеррористической операции для восстановления законных прав и свобод граждан относительно управления собственным имуществом и получения кредитных услуг" № 1451-IX, который Верховная Рада приняла 19 мая 2021 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ отменяет запрет начислять пени и штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 года граждане Украины, проживающие на территории проведения антитеррористической операции (кроме отдельно указанных населенных пунктов).

Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или в которые после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшения размера процентов и штрафов.

Таким образом, граждане Украины, проживающие в зоне проведения АТО/ООС и имеющие задолженность по кредитам, взятым до мая текущего года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности.

Кроме этого, документ предусматривает запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, оформленным после мая 2021 года под залог недвижимости, которая принадлежит гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположена в зоне проведения АТО/ООС.

В Офисе президента подчеркнули, что останется в силе запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.

"Это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но вместе с тем упростит доступ гражданам, владеющим недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в частности к государственным программам "Доступные кредиты 5- 7-9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины", — говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось ранее, 13 апреля Верховная Рада Украины приняла законы (№4475, 4398 и 4399) о защите валютных заемщиков, которые имеют многолетние долги по кредитам в иностранной валюте, предполагающие относительно мягкую схему их реструктуризации и налоговые льготы для банков.

Ранее НБУ и банки раскритиковали идею такой принудительной реструктуризации валютных кредитов, а представители украинского бизнеса обратилась к президенту Украины с просьбой отклонить законопроект.

Напомним, закон о введении моратория на отчуждение имущества, предоставленного в качестве обеспечения по валютным кредитам, Рада приняла 28 декабря 2014 года.