Общество 30 минут назад

Привлечь внимание: три киевских ресторана обнесли строительным забором

Активисты и рестораторы устроили акцию, чтобы обратить внимание горожан и власти на снос памятников архитектуры

Ресторан "Японский Привет". Фото: пресс-служба Katsurina и Приветы Ресторан "Японский Привет". Фото: пресс-служба Katsurina и Приветы
Ресторан "Японский Привет". Фото: пресс-служба Katsurina и Приветы

В преддверии Хэллоуина рестораторы Даша и Миша Кацурины совместно с организацией "Мапа Реновации" обнесли строительным забором рестораны китайский, тайский и японский "Приветы", чтобы обратить внимание власти и горожан на проблему уничтожения архитектуры. 

Об этом организация "Мапа Реновации" написала на своей странице в Facebook. 

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Вместо традиционного пугающего декора к празднику всех мертвых и святых, который рестораторы используют для украшения своих заведений, у входа в рестораны Даши и Миши Кацуриных теперь стоят заборы.

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Так собственники "Приветов" объединились с активистами, чтобы организовать акцию протеста с целью привлечения внимания жителей столицы к проблеме сноса десятков исторических зданий.

Ресторан "Китайский Привет". Фото: пресс-служба Katsurina и Приветы

В рамках данной акции собственники заведений хотят отстоять запрет на снос трех зданий: павильона "Квіти України" на Сечевых Стрельцов, 49 (дело № 640/26374/21), усадьбы Дмитриева на улице Хорива, 2 (дело № 826/10888/18) и усадьбы Барбана на улице Обсерваторной, 6.

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Ресторан "Тайский Привет". Фото: пресс-служба Katsurina и Приветы

По словам организаторов акции, павильону "Квіти України" и усадьбе Дмитриева потенциально грозит лишение статуса памятника архитектуры и последующий демонтаж. А у усадьбы Барбана еще более нестабильное положение, так как сейчас она не имеет статуса памятника и "требует широкого спектра юридического сопровождения".

Рестораторы и активисты намерены заручиться помощью юристов, чтобы изучить всю документацию и подготовить аналитику имеющихся документов, чтобы пойти с ними в суд. 

Напомним, что ранее Минкульт предоставил киевской оранжерее "Цветы Украины" охранный статус во избежание сноса. 

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