Аварія на ТЕЦ: частина Черкас без гарячої води

Внаслідок аварійної ситуації теплоелектроцентраль зупинила виробництво тепла, тому частина міста опинилась без опалення й гарячої води.

Про це йдеться в повідомленні Черкаської ТЕЦ.

"Адміністрація ВП "Черкаська ТЕЦ" ПРАТ "Черкаське хімволокно" повідомляє, що сьогодні, 7 квітня 2023 року, внаслідок аварійної ситуації на прямому трубопроводі мережевої води, теплоелектроцентраль передчасно зупинила виробництво теплової енергії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від сьогодні послуга з централізованого опалення та гарячого водопостачання споживачам ТЕЦ надаватися не буде.

Підприємство після завершення опалювального сезону 2022-2023, починаючи з 9 квітня, планувало припинити генерацію теплової та електричної енергії через необхідність ремонтних робіт на основному виробничому обладнанні.

Наразі ремонтна бригада станції усуває наслідки аварії та розпочинає проведення ремонтної кампанії.

Нагадаємо, 27 лютого пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів Херсонська ТЕЦ відновила роботу.