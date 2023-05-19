Бензин і дизель продовжують дешевшати: як заправки змінили ціни за тиждень

Мережі АЗС в Україні продовжують знижувати ціни на бензин і дизпаливо. Протягом тижня 12-19 травня пальне в середньому подешевшало на 12-73 коп. за літр. Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Середні ціни на бензини знизилися на 53 коп. (А-95) і 12 коп. (А-95+) за літр – до 45,16 грн/л, 47,76 грн/л відповідно. А ДП подешевало на 0,73 грн/л – до 45,16 грн/л.

Зокрема, "Укрнафта" скинула ціну на А-95 на 1 грн/л – до 43 грн/л. Ціни на дизпаливо на заправках компанії знизилися на 1,5 грн/л – до 42,00 грн/л.

Водночас на станціях UPG звичайна "пʼятірка" і ДП здешевшали на 1 грн/л та 0,5 грн/л – до 43,90 грн/л і 41,90 грн/л відповідно.

Усі види пального подешевшали на 2 грн/л на станціях мережі BVS. А на 1 грн/л ціни знизила й мережа "Авантаж 7": там А-95 і дизпаливо коштують по 40,50 грн/л.

Пальне подешевшало також у мережах AMIC, SOCAR, Shell, KLO, U.GO, Chipo та інших.