За останній рік тіньовий ринок пального в Україні суттєво скоротився

Тіньовий ринок пального в Україні суттєво скоротився через заходи яких вжив Уряд для подолання паливної кризи. Про це йде мова в статті “Повернення до старих схем. Як зараз живе тіньовий ринок пального та що чекає на нього після 1 липня”, опублікованій на Delo.ua.

“Нині тіньового ринку пального як такого немає. Насьогодні дозволено торгувати паливом стандарту нижче за Євро-5. Тож міні-НПЗ працюють в правовому полі. Звичайно, вони заважають великим компаніям, збивають ціни на ринку, але акциз вони платять. Хоча не виключені ситуації, коли декларується виробництво 500 літрів пального і з цього обсягу сплачується акциз, а насправді виготовлено і реалізовано 1000 літрів. Але це все не так масово, як було раніше. “Бочки” теж легалізувалися, всі з ліцензіями та мають касові апарати”, - розповів виданню засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін.

А аналітик профільного видання Нафторинок Олександр Сіренко зазначив, що низькі ставки податку на додану вартість на пальне зробили невигідними махінації з торгівлі податковим кредитом, обсяг котрих у 2021 році оцінювався в 10 млрд гривень.

“При ставці ПДВ в 7% скрутки робити практично нереально. Цим можуть займатися лише дуже великі гравці на ринку, котрі зароблять відчутні суми за рахунок об’ємів. Взагалі чим ПДВ менший, тим більше мороки з податковими схемами”,

Голова “Нафтогазової” асоціації України Ярослав Старовойтенко вважає, що проблема з тіньовим ринком нафтопродуктів нікуди не поділась від початку повномасштабної війни, хоча експерти й відзначають зниження цього сегменту до 11%.

“Проблеми лишились ті ж самі: виготовлення контрафактного пального на міні-НПЗ, продаж пального на АЗС за готівку без надання фіскальних чеків або надання фіктивних чеків, тобто “поза касою” та скруточні схеми із ПДВ. Нажаль, фахівці відзначають тенденцію до зростання тіні. Після зниження ПДВ в травні 2022 року до 7% обсяг скручувань значно зменшився”, - зазначив Старовойтенко.

Нагадаємо, з 1 липня 2023 року в Україні відновлять податок на додану вартість (ПДВ) на паливо на рівні 20%, як це було до повномасштабного вторгнення. Експерти зазначають, що разом зі зростанням надходжень до бюджету підвищення податків збільшить і ризики ухиляння від сплати податків.

Рішення про часткове зниження податкового навантаження на бізнес Верховна Рада ухвалила у березні 2022 року. Тоді нардепи прийняли законопроєкт 7137-д, який передбачав зменшення паливного ПДВ до 7% та анулювання акцизів на пальне, звільнення підприємців від сплати ЄСВ на час воєнного стану, добровільність сплати єдиного податку для СПД 1-2 груп спрощеної системи.

Вже у вересні Рада підтримала законопроєкт 7668-д, яким повернули акцизи на пальне. При цьому ПДВ залишалося на рівні 7%.

Станом на середину травня ціни на пальне в Україні продовжують падати головним чином через падіння світових цін на нафту. Разом з цим ринок очікує стабілізацію цін на паливо через відновлення споживання палива всередині країни.