За последний год теневой рынок горючего в Украине существенно сократился

Теневой рынок горючего в Украине существенно сократился из-за мер, которые приняло Правительство для преодоления топливного кризиса. Об этом говорится в статье “Возвращение к старым схемам. Как сейчас живет теневой рынок горючего и ожидающий его после 1 июля”, опубликованной на Delo.ua.

“В настоящее время теневого рынка горючего как такового нет. На сегодняшний день разрешено торговать топливом стандарта ниже Евро-5. Так что мини-НПЗ работают в правовом поле. Конечно, они мешают крупным компаниям, сбивают цены на рынке, но они платят акциз. Хотя не исключены ситуации, когда декларируется производство 500 литров горючего и из этого объема уплачивается акциз, а на самом деле изготовлено и реализовано 1000 литров. Но это все не так массово, как было раньше. "Бочки" тоже легализовались, все с лицензиями и имеют кассовые аппараты", - рассказал изданию основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин.

А аналитик профильного издания Нафторинок Александр Сиренко отметил, что низкие ставки налога на добавленную стоимость на горючее сделали невыгодными махинации по торговле налоговым кредитом, объем которых в 2021 году оценивался в 10 млрд гривен.

“При ставке НДС в 7% скрутки делать практически нереально. Этим могут заниматься только очень крупные игроки на рынке, которые заработают ощутимые суммы за счет объемов. Вообще чем НДС меньше, тем больше мраки по налоговым схемам”,

Глава "Нефтегазовой" ассоциации Украины Ярослав Старовойтенко считает, что проблема с теневым рынком нефтепродуктов никуда не делась с начала полномасштабной войны, хотя эксперты и отмечают снижение этого сегмента до 11%.

“Проблемы остались те же: изготовление контрафактного горючего на мини-НПЗ, продажа горючего на АЗС за наличные деньги без предоставления фискальных чеков или предоставления фиктивных чеков, то есть вне касс и скруточные схемы по НДС. К сожалению, специалисты отмечают тенденцию роста тени. После снижения НДС в мае 2022 года до 7% объем скручиваний значительно снизился”, - отметил Старовойтенко.

Напомним, с 1 июля 2023 года в Украине возобновят налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо на уровне 20%, как это было до полномасштабного вторжения. Эксперты отмечают, что вместе с ростом поступлений в бюджет повышение налогов увеличит и риски уклонения от уплаты налогов .

Решение о частичном снижении налоговой нагрузки на бизнес Верховная Рада приняла в марте 2022 года. Тогда нардепы приняли законопроект 7137-д, предусматривавший уменьшение топливного НДС до 7% и аннулирование акцизов на горючее, освобождение предпринимателей от уплаты ЕСВ на время военного положения, добровольность уплаты единого налога для СПД 1-2 групп упрощенной системы.

Уже в сентябре Рада поддержала законопроект 7668-д, которым вернули акцизы на горючее. При этом НДС оставался на уровне 7%.

По состоянию на середину мая цены на горючее в Украине продолжают падать главным образом из-за падения мировых цен на нефть. При этом рынок ожидает стабилизацию цен на топливо из-за возобновления потребления топлива внутри страны.