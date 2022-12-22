Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа – Міненерго

Україна стабілізує енергетичну систему до літа, якщо не буде нових обстрілів з боку РФ.

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Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes.

"Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити", - зазначив він.

За його словами, імпорт електроенергії - це "можлива опція".

"Ми вже тестували імпорт у невеликих обʼємах. Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт – день, 700 МВт – ніч. Технічно можливість набагато більша – 1,6–2 ГВт", - сказав він.

Галущенко зазначив, що крім імпорту електроенергії, Україні допоможе більше систем ППО. Також серед рішень -мобільні електростанції потужністю до 50 МВт. Вони допоможуть заживлювати електростанції, які "сіли на нуль", а також дадуть додаткову потужність системі.

Відомо, що атаки окупантів по українській критичній інфраструктурі вивели з ладу майже половину енергосистем України. Наразі в Україні не лишилося жодної теплової або гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія. Попри це, українська енергосистема вже вийшла з важкої системної аварії.

Джерело фото: Depositphotos