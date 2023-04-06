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Через негоду в двох областях застосували аварійні відключення електроенергії
Генерація електроенергії 6 квітня повністю забезпечує потреби споживачів, проте через негоду відбулось аварійне відключення абонентів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Тривала негода може додавати аварійних ситуацій в мережах.
Як повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко, генерація відбувається із запасом і має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.
Через негоду і обледеніння ЛЕП енергетикам довелося застосувати аварійне відключення електроенергії для близько 5 тис. споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
АТ "Чернівціобленерго" повідомляє, що налипання та намерзання мокрого снігу з рвучким вітром призвели до значних аварійних відключень в усіх районах області. Вночі були аварійно знеструмлені 20 ПЛ 10 кВ, без електропостачання опинилися 36 населених пунктів, 22510 споживачів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 15 тис. абонентів у Донецькій області.
Через обледеніння контактної електромережі на Львівській залізниці 8 поїздів курсували з запізненням.