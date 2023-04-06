Через негоду в двох областях застосували аварійні відключення електроенергії

Генерація електроенергії 6 квітня повністю забезпечує потреби споживачів, проте через негоду відбулось аварійне відключення абонентів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Тривала негода може додавати аварійних ситуацій в мережах.

Як повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко, генерація відбувається із запасом і має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Через негоду і обледеніння ЛЕП енергетикам довелося застосувати аварійне відключення електроенергії для близько 5 тис. споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

АТ "Чернівціобленерго" повідомляє, що налипання та намерзання мокрого снігу з рвучким вітром призвели до значних аварійних відключень в усіх районах області. Вночі були аварійно знеструмлені 20 ПЛ 10 кВ, без електропостачання опинилися 36 населених пунктів, 22510 споживачів.

Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 15 тис. абонентів у Донецькій області.

Через обледеніння контактної електромережі на Львівській залізниці 8 поїздів курсували з запізненням.