На українських АЗС дешевшає пальне: на скільки знизилися ціни на бензин за тиждень

Протягом тижня з 5 по 12 січня середня ціна в Україні на бензин А-95 зменшилась на 0,19 грн/л і становить 51,22 грн/л. Бензин А-95 преміум подешевшав на 0,12 грн/л – до 54,42 грн/л, а дизпаливо – на 0,19 грн/л до 51,22 грн/л.

Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що найбільше падіння вартості бензину А-95 відбулося на АЗС мереж Prime – на 1 грн/л до 49,50 грн/л. Найменше цей вид палива здешевшав на АЗС Shell – на 0,14 грн/л до 53,85 грн/л. Більшість АЗС ціни на бензин А-95 не змінювала. Найвищою вартість залишається у мережі SOCAR – 56,99 грн/л, найменшою – у мережі RLS (47,90 грн/л).

Щодо бензину А-95+, то найбільше падіння його вартості відбулося на АЗС "Укрнафта" – на 0,50 грн/л до 50,90 грн/л. Найменше це пальне втратило в ціні на АЗС AMIC – 0,33 грн/л до 53,16 грн/л. Найдорожче бензин А-95+ коштує у мережі SOCAR – 58,99 грн/л, найдешевше – на "Укрнафті", 50,90 грн/л.

За останній тиждень дизельне пальне найбільше подешевшало на АЗС Prime – там падіння ціни відбулося на 1,00 грн/л до 50,00 грн/л. Найменше падіння ціни відбулося на "БРСМ-Нафта" – на 0,12 грн/л до 48,21 грн/л. Найдорожчим ДП є у мережі SOCAR (55,99 грн/л), а найдешевшим – у мережі "Фактор" – 47,00 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС протягом 5-12 січня 2024 року, грн/л. Ілюстрація: Enkorr

Нагадаємо, в перший тиждень січня 2024 року ціни практично на всі види паливо продовжили тенденцію зниження.

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