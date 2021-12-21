Новый рекорд: цена газа в Европе подскочила выше $2000 за тысячу кубометров на новостях о "Газпроме"

Спотовая цена газа на европейских рынках во второй половине дня 21 декабря достигла абсолютного рекорда — 2035 долларов за тысячу кубометров. Цена начала стремительно подниматься еще утром из-за остановки и перенаправления прокачки топлива по газопроводу "Ямал — Европа" в обратную сторону.

Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures около 14:00 достигла 2035 долларов за тысячу кубометров. Такая стоимость побила все предыдущие рекорды, став максимальной за всю историю торгов.

Как сообщило издание Reuters, по данным немецкого сетевого оператора Gascade, поставки российского газа в Германию по трубопроводу "Ямал — Европа" утром 21 декабря остановились. В это же время направление потока газа изменилось на противоположное.

После обнародования этой информации цена на газ начала стремительно расти. К 10:27 она подскочила до нового уровня — выше 155,5 евро/МВт·ч, или 1850 долларов, а уже во второй половине дня установила новый исторический рекорд.

Отметим, что российский "Газпром" забронировал на январь мощности проходящего через Беларусь и Польшу газопровода "Ямал — Европа" в объеме 19,3 млн кубометров в сутки при предложенном объеме 89 млн кубометров в сутки.

На декабрь "Газпром" решил вообще не бронировать этот маршрут на месячном аукционе, перейдя только на посуточное бронирование.

Это произошло после того, как непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае введения новых санкций ЕС против Минска он перекроет поставки газа в Европу.

Фото: Depositphotos