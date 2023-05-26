Пальне на АЗС трохи подешевшало за тиждень: скільки коштує бензин і ДП

Протягом тижня 19-26 травня середні ціни на бензин і дизпаливо в українських мережах АЗС знизилися на 2-11 коп. за літр. Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що бензини в середньому подешевшали на 9 копійок (А-95) та на 2 копійки за літр (А-95+) – до 45,06 грн/л та 47,75 грн/л відповідно. Водночас ціна на дизпаливо знизилася на 0,11 грн/л – до 43,66 грн/л.

Найбільше падіння цін було в мережі Ovis: А-95 подешевшав на 2,59 грн/л (до 42,90 грн/л), А-95+ – на 69 коп./л (до 46,80 грн/л), ДП – на 2 грн/л (до 41,99 грн/л).

У мережі "Маркет" А-95 скинув 2 грн за літр і наразі коштує 40,99 грн/л. Решта АЗС знизили ціни на "пʼятірку" на 6-50 коп./л.

Державна "Укрнафта" та преміум-мережі не знижували ціни цього тижня.

Що стосується дизпалива, то воно за сім днів подешевшало на 11-58 коп. і наразі коштує від 39,28 грн/л (VST) до 47,00 грн/л ("Авіас").

Також ціни на ДП знизили такі мережі як AMIC, U.GO, "БРСМ-Нафта", Chipo та інші.

Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС протягом 19-26 травня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

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