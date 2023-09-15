Пальне за тиждень подорожчало майже на 1 грн: які ціни на заправках сьогодні

Протягом тижня 8-15 вересня середня роздрібна ціна на бензини А-95 та А95+ зросла на 93 копійки – до 54,05 грн/л та 55,56 грн/л відповідно. Тоді як дизельне паливо подорожчало на 96 копійок – до 53,67 грн/л.

Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що мережі ОККО й WOG підвищили ціни на всі види пального на 1 грн/л. Звичайна "пʼятірка" й ДП подорожчали до 55,99 грн/л, A95+ – до 57,99 грн/л.

На заправках SOCAR пальне також додало одну гривню в ціні. А-95 і дизпаливо коштують там 57,99 грн/л, А-95+ – 59,99 грн/л.

"Укрнафта" підвищила ціни на 0,8-1 грн/л, UPG – на 50 коп./л.

На станціях решти мереж А-95 подорожчав на 0,45-2,5 грн/л, А-95+ – на 0,4-1,6 грн/л, дизель – на 0,5-2,9 грн/л.

Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС протягом 8-15 серпня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Що відбувається на ринку пального?

Як пояснював засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін, зростання паливних котирувань у Європейському Союзі після зростання ціни на нафту викликало підвищення цін на пальне й на українському ринку.

"Ціна на нафту зростає, дизельні котирування в європейських портах також зростають. Ми бачимо перспективу зростання цін на АЗС ще на 2-3 гривні. Це зростання відбудеться у вересні та на початку жовтня", – сказав Льоушкін в коментарі для матеріалу Delo.ua, який було опубліковано в понеділок, 11 вересня.

При цьому бізнесмен зауважував, що споживання пального в країні почало зростати через активізацію жнив кукурудзи та соняшника.

Своєю чергою аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко розповідав, що зростання цін на той момент відбувалося не системно, без різких рухів найбільших гравців ринку.