Ринок увійшов в сезон активного споживання пального. Як виростуть ціни на паливо на цьому тижні?

В середині липня країна увійшла в сезон активного споживання пального як аграріями та комерційним транспортом, так і звичайними водіями що стали більше подорожувати в розпал сезону відпусток. Разом з цим ціна на нафту еталонної марки Brent в четвер 13 липня перевищила 80 доларів за барель та досягла тримісячного максимуму. Через активне споживання та зростання ціни на нафту можуть зрости ціни й на АЗС.

Чому зростають ціни на пальне

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що на минулому тижні(10-16 липня) ціни на нафту зросли та досягли максимальних за три місяці значень, через що підвищаться ціни на оптовому ринку палива.

"В понеділок 17 липня ціни на оптовому ринку відреагують та підвищаться на 50 копійок за літр. Як підвищуватиметься роздріб? За моїми підрахунками у маркетмейкерів(найбільші національні оператори АЗС, - Delo.ua) літр дизпалива коштуватиме 52 гривні, а літр бензину 54 гривні. Після цього ціни на пальне рухатимуться синхронно з нафтовими котируваннями", - каже Льоушкін.

Бізнесмен зазначає, що зростання ціни котре вже відбулося трохи компенсувалося за рахунок скорочення маркетингових знижок мереж АЗС. Після підвищення податків на пальне мережі АЗС скоротили свої знижки в середньому на 30% і це дало можливість не підвищувати додатково ціни на стеллі.

"Зростання цін, яке відбулося трохи компенсувалося за рахунок маркетингових знижок. Усі гравці на ринку їх зменшували. Якщо АМІК давав знижку на паливо вантажівкам до 8 грн/л, то зараз це 6 грн/л. Тобто десь 30% маркетингу пішло на компенсацію зростання цін, але це ще кінець", - говорить Льоушкін.

Він каже, що зараз ринок увійшов в піковий сезон споживання пального: в аграріїв зараз у розпалі жнива, а звичайні водії стали більше подорожувати в літній сезон навіть попри війну. Сезон високого попиту продовжиться до похолодання у жовтні.

Поставки знижуються на фоні зростання цін

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що на минулому тижні ціни на дизпаливо переважно зростали. Станом на 14 липня порівняно з 7 липня, середня ціна дизпального бензовозними нормами підвищилась на 1,1% (+0,44 грн/л) порівняно з до 41,29 грн/л.

"Підвищення цін було досить умовним, оскільки фактично, реалізація пального знаходиться на низькому рівні, попит залишається обмеженим другий тиждень поспіль після масової затоварки наприкінці червня до відновлення довоєнних ставок акцизу і підвищення ПДВ. Головною причиною до збільшення відпускних цін автонормами є помірне збільшення спотової вартості ресурсу в Європі", - каже Сіренко.

Він зазначає, що станом на 14 липня порівняно з 7 липня дизельні котирування зросли на 2,3-3,2%. Зокрема, за північно-західними напрямками відвантаження спотова ціна ДП збільшилась на 17-18 доларів/тонна, на 23-24 доларів/тонна – по Середземномор’ю, до 767-774 доларів/тонна і 766-780 доларів/тонна відповідно.

"Після значних показників імпорту в червні, імпортні надходження пального на початку липня суттєво зменшились. За першу декаду місяця добовий імпорт дизпалива автотранспортом становить 4,4 тис. тонн проти 6,4 тис. тонн за аналогічний період у червні, за неповну другу декаду обсяг надходжень виріс до 4,5 тис. тонн проти 6,3 тис. тонн відповідно. Таким чином нині частка імпорту ДП бензовозними нормами в липні становить 40,4% від загальних поставок", - зазначає експерт.

Сіренко каже, що пропозиції дизпалива в гурті оголошували вище 38,50 грн/л за всіма напрямками. Зокрема, мінімум спостерігався на Півдні, з подальшим зростанням вартості ресурсу до 41,00 грн/л на умовах доставки по Одеській області, при середньому показнику – 39,44 грн/л проти 38,61 грн/л тижнем раніше.

На українсько-румунському кордоні ціни на ДП оголошували від 39,50-39,80 грн/л, з підвищенням пропозицій до 41,00 грн/л на умовах доставки в межах Чернівецької області, при середньому показнику – 40,40 грн/л проти 39,43 грн/л 7 липня.

На Заході мінімум було встановлено близько 39,00-39,20 грн/л, зокрема пропозиції зростали до 41,00-41,50 грн/л. Відповідно середня ціна на дизпаливо автонормами в Волинській області становила 40,37 грн/л, у Львівській – 40,36 грн/л. Відповідно середня роздрібна націнка за тиждень опустилась до 4,73 грн/л проти 5,40 грн/л 7 липня.

АЗС не поспішають підвищувати ціни

За словами Сіренка, наприкінці минулого тижня тижня всього дві мережі наважились підняти вартість бензинів та ДП на 0,5 грн/л: столична KLO (всі види пального) та запорізька ZOG (бензин А-92). Причиною цього є низька реалізація на АЗС через зроблені запаси водіями напередодні 1 липня та високими цінами. Проте перший чинник дедалі стає неактуальним, реалізація повертається, але з міграцією клієнтів на заправки з більш привабливою ціною.

"Малоймовірно, що вдасться втримати вартість бензину нижче 50 грн/л, тим паче, що перша мережа – SOCAR вже подолала психологічну позначку. До речі, не змінювавши ціни після відновлення податків, мережа Привату з ціною бензину та ДП в 46,0 грн/л формує навколо себе нових союзників в лоукост-сегменті. Цікаво, наскільки довго без змін на стелі зможе пропрацювати мережа", - говорить експерт.

За його словами, ціни LPG на АЗС протягом декількох днів показували різнонаправлену динаміку. Наприклад, у більшості областей покриття мережі UKNAFTA, вартість автогазу зросла на 29-39 коп./л, до 22,99 грн/л. На Півдні та Сході оператор лишив ціну 23,25 грн/л. На 50 коп./л зросла ціна в мережі "Нафтогаз Ойл Трейдингу" під брендом U.GO, до 23,25 грн/л.

Полтавський оператор Autotrans збільшив ціну на 30 коп./л, до 23,48 грн/л. Водночас 13-14 липня ціни знижували такі оператори як: харківський Rodnik – на 1 грн/л до 22,99 грн/л, одеський ЄГАЗ – на 50 коп./л до 22,99 грн/л, та криворізький ритейлер RLS – на 40 коп./л до 22,80 грн/л. Середня роздрібна ціна на LPG за декілька днів збільшилася на 2 коп./л до 23,27 грн/л. Співвідношення вартості скрапленого газу та бензинів становить 49,3% в порівнянні з ціною літра А-95 в середньому.