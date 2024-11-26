Україна ризикує втратити важливий стратегічний актив, якщо не буде добудовано 3 і 4 енергоблоки Хмельницької АЕС

Україна ризикує втратити важливий стратегічний актив, якщо не буде добудовано третій і четвертий енергоблоки Хмельницької АЕС. Про це в інтервʼю виданню "Апостроф" заявив Юрій Сапожников - голова правління Київського науково-дослідного та проєктно-конструкторського інституту "Енергопроект", який свого часу займався проєктуванням електростанції.

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За його словами, ХАЕС була спроєктована для розміщення мінімум чотирьох енергоблоків від самого початку, але так і не була добудована. Третій і четвертий блоки були законсервовані ще у 1990-х роках, маючи будівельну готовність на рівні 75% і 25% відповідно.

"Вони могли б забезпечити нашу країну електроенергією, а можливо, навіть дати змогу експортувати її... Зараз ідуть нездорові дискусії, які можуть призвести до того, що ми втратимо цей цінний актив. На жаль, дискусії породжують політики, інтереси яких стоять дуже далеко від інтересів нашої держави", - наголосив Сапожников.

Він підкреслив, що існуючі будівельні конструкції двох блоків мають вартість не менше 1 мільярда доларів, і цей актив було б недалекоглядним змарнувати, "помноживши на нуль".

"Існує багато прикладів, коли країни успішно добудовували блоки, використовуючи існуючу інфраструктуру. Вони не лише не мали проблем, але й отримали значні переваги, коли ці блоки стали до роботи", - вказав керівник "Київенергопроекту".

Експерт нагадав, що зараз атомна енергетика визнається в усьому світі як джерело декарбонізованої електроенергії з мінімальним слідом викидів вуглекислого газу. Відповідно, ані банківські установи, ані інвестори не ставлять під сумнів доцільність інвестицій у такі проєкти, що є ключовою перевагою.

"Безвуглецева електрика, яка є критично важливою у контексті сучасних екологічних викликів. По-друге, атомна генерація забезпечує найнижчу собівартість виробництва електроенергії серед усіх доступних джерел. І по-третє, це надзвичайно надійне джерело енергопостачання. За час війни всі переконалися, наскільки критичною є саме така енергія для стабільності енергосистеми", - зазначив він.

За словами Сапожникова, окрім економічної доцільності, добудова двох енергоблоків створить тисячі робочих місць та стане потужним поштовхом для розвитку будівельної індустрії та суміжних галузей, адже потребуватиме чималого обсягу матеріалів та послуг, що в створить і попит на розвиток людського капіталу. Зокрема, при добудові 4-го блоку на пікових етапах будівництва передбачається залучення до 3 тисяч працівників.

Голова науково-дослідного інституту наголошує, що чекати закінчення війни для початку заходів з добудови ХАЕС не варто. Він переконаний, що потрібно працювати над цим, зокрема проводити законодавчі, проєктні та експертні процедури, вже зараз, аби після закінчення бойових дій перейти до активної фази будівництва.

Сапожников підкреслив, що добудова електростанції є стратегічною необхідністю, оскільки без розвитку атомної енергетики Україна ризикує втратити час і перспективи.

Нагадаємо, уряд планує реалізувати проект добудови блоків 3 та 4 Хмельницької АЕС. Проект офіційно підтримали США та країни Євросоюзу. Добудова двох готових на 25 і 75% блоків дасть країні 2,2 ГВт додаткової потужності.