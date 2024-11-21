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"Укренерго" змінило графіки відключень світла на 21 листопада
У четвер, 21 листопада, в Україні діятимуть графіки вимкнення електроенергії - вони будуть активними з 07:00 до 23:00
Про це повідомила пресслужба "Укренерго".
"Застосовані під час повітряної тривоги аварійні відключення - скасовані", - підкреслили в компанії.
Графіки відключень світла на 21 листопада
Зазначається, що 21 листопада у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Київ заходи обмеження споживання діятимуть у такому обсязі:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- 08:00 – 19:00 – дві черги відключень
- 19:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Графіки від ДТЕК
Крім того, ДТЕК оприлюднила оновлені графіки.
Так, за вказівкою Укренерго до 11:00 додалась ще одна черга відключень.