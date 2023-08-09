До кінця 2023 року курс litecoin може зрости до $150 або впасти до $20 - прогнози експертів

Після серпневого халвінгу на вартість litecoin будуть впливати реакція індустрії, стан глобальної економіки, питання регуляції ринку, вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Про те, як халвінг litecoin впливає на сценарії поведінки монети, Delo.ua розповідає у статті "Третій халвінг лайткоїну відбувся. Як зміниться вартість LTC до кінця 2023 року".

Згідно з оптимістичним сценарієм, курс лайткоїну може впасти до $70 або зрости до $150, вважає Андрій Шевчишин. До кінця цього року litecoin буде рухатися у форватері ринку, здебільшого слідуватиме тенденціям біткоіну.

За його словами, зараз для лайткоїну створено торговий коридор $70-105 за монету. Тож аналітик не чекає падіння нижче $70, оскільки це стане мега негативною подією для цифрового срібла. Але корекція до $82 цілком можлива, продовжує Шевчишин. В такому випадку криптоінвестори можуть розпочати активно купувати монети.

"У негативному сценарії розглядаю збереження вагань у зоні $70-115. У позитивному сценарії чекаємо на рух у зону $150 за монету", - прогнозує Шевчишин.

Згідно з песимістичним сценарієм, курс litecoin може впасти навіть до $20-30, вважає аналітик ЦБТ Максим Орищак, оскільки після халвінгу крипта має ризики знижуватися в ціні й надалі. Зокрема, згідно з даними графічного аналізу, зараз падіння litecoin до $69 реально, оскільки таким чином курс монети буде йти до висхідної тенденції від червня 2022 року.

"Якщо це станеться, то гучний сигнал слабкості litecoin може спровокувати суттєвіше зниження курсу. Точні параметри поки що прорахувати неможливо, оскільки вони багато в чому залежатимуть від ситуації на інших фінансових ринках. У найкращому разі ціни досягнуть мінімумів червня 2022 року в $40-50 і повернуться до зростання. А в найгіршому можуть провалитися в район $20-30 за один litecoin", - говорить Орищак.

Раніше повідомлялося, що PayPal запускає власний стейблкоїн PYUSD: що про нього відомо.

Більше про те, які тренди варто очікувати на ринку криптовалют після халвінгу лайткоїну, читайте у статті Delo.ua "Третій халвінг лайткоїну відбувся. Як зміниться вартість LTC до кінця 2023 року".