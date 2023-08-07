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PayPal запускає власний стейблкоїн PYUSD: що про нього відомо
Міжнародна електронна платіжна система PayPal запустила перший від великої фінансової компанії стейблкоїн (тип криптовалюти). Він прив'язаний до долара США і поки буде доступний тільки у Сполучених Штатах.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначається, стейблкоїн PayPal USD (PYUSD) прив'язаний до долара, повністю забезпечений депозитами у доларах, короткостроковими казначейськими облігаціями та подібними грошовими еквівалентами.
Головний виконавчий директор компанії Ден Шульман за допомогою PYUSD хоче зміцнити домінування PayPal у цифрових платежах. За його словами, згодом передбачається, що це стане частиною загальної платіжної інфраструктури.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Що відомо про PYUSD
PYUSD розроблено таким чином, що його можна обміняти на долари в будь-який час, а також обміняти на інші криптовалюти, доступні в PayPal. Його можна використовувати для покупок і незабаром він буде доступний у платіжному додатку PayPal Venmo. Зрештою користувачі зможуть пересилати свої токени між гаманцем PayPal і Venmo.
PYUSD також можна переміщувати до сумісних сторонніх гаманців за межами мережі PayPal.
Спочатку PayPal очікує, що PYUSD буде використовуватися в основному в секторах криптовалюти та web3, наприклад, для торгівлі іншими цифровими токенами та внутрішньоігрових платежів, а потім поступово буд впроваджуватися в таких галузях, як грошові перекази та мікроплатежі.
Робота PayPal над своїм стейблкоїном
Нагадаємо, PayPal мала намір презентувати свій стейблкоїн до кінці лютого, але відклала свої плани, тому що ключовий партнер в цьому проєкті Paxos Trust став об'єктом розслідування Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк.
Зазначимо також, що раніше PayPal представила нові функції у своєму крипто-додатку. Користувачі PayPal тепер зможуть переводити криптовалюту на інші гаманці. Нова функція дозволила проводити транзакції з такими криптовалютами, як Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash та Litecoin.
Що таке стейблкоїни
Стейблкоїни - це криптоактив, який вважається стабільним, оскільки їх курс прив’язаний до звичайних валют (долар, євро) або біржових товарів (нафта, золото).
Стейблкоїни відіграють важливу роль на ринку криптоактивів. Зокрема, інвестори можуть зберігати в цих токенах свої кошти не сильно переймаючись стрибками котирувань. Це дуже зручно, особливо коли ринок криптовалют демонструє значні коливання цін. Більше про те, що таке стейблкоїни і як на них можна заробити читайте у статті Delo.ua.
Джерело фото: ua.depositphotos.com