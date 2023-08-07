PayPal запускає власний стейблкоїн PYUSD: що про нього відомо

Міжнародна електронна платіжна система PayPal запустила перший від великої фінансової компанії стейблкоїн (тип криптовалюти). Він прив'язаний до долара США і поки буде доступний тільки у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, стейблкоїн PayPal USD (PYUSD) прив'язаний до долара, повністю забезпечений депозитами у доларах, короткостроковими казначейськими облігаціями та подібними грошовими еквівалентами.

Головний виконавчий директор компанії Ден Шульман за допомогою PYUSD хоче зміцнити домінування PayPal у цифрових платежах. За його словами, згодом передбачається, що це стане частиною загальної платіжної інфраструктури.

Що відомо про PYUSD

PYUSD розроблено таким чином, що його можна обміняти на долари в будь-який час, а також обміняти на інші криптовалюти, доступні в PayPal. Його можна використовувати для покупок і незабаром він буде доступний у платіжному додатку PayPal Venmo. Зрештою користувачі зможуть пересилати свої токени між гаманцем PayPal і Venmo.

PYUSD також можна переміщувати до сумісних сторонніх гаманців за межами мережі PayPal.

Спочатку PayPal очікує, що PYUSD буде використовуватися в основному в секторах криптовалюти та web3, наприклад, для торгівлі іншими цифровими токенами та внутрішньоігрових платежів, а потім поступово буд впроваджуватися в таких галузях, як грошові перекази та мікроплатежі.

Робота PayPal над своїм стейблкоїном

Нагадаємо, PayPal мала намір презентувати свій стейблкоїн до кінці лютого, але відклала свої плани, тому що ключовий партнер в цьому проєкті Paxos Trust став об'єктом розслідування Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк.

Зазначимо також, що раніше PayPal представила нові функції у своєму крипто-додатку. Користувачі PayPal тепер зможуть переводити криптовалюту на інші гаманці. Нова функція дозволила проводити транзакції з такими криптовалютами, як Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash та Litecoin.

Що таке стейблкоїни

Стейблкоїни - це криптоактив, який вважається стабільним, оскільки їх курс прив’язаний до звичайних валют (долар, євро) або біржових товарів (нафта, золото).

Стейблкоїни відіграють важливу роль на ринку криптоактивів. Зокрема, інвестори можуть зберігати в цих токенах свої кошти не сильно переймаючись стрибками котирувань. Це дуже зручно, особливо коли ринок криптовалют демонструє значні коливання цін. Більше про те, що таке стейблкоїни і як на них можна заробити читайте у статті Delo.ua.

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