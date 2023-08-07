- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
PayPal запускает собственный стейблкоин PYUSD: что о нем известно
Международная электронная платежная система PayPal запустила первый от крупной финансовой компании стейблкоин (тип криптовалюты). Он привязан к доллару США и пока будет доступен только в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечается, стейблкоин PayPal USD (PYUSD) привязан к доллару, полностью обеспечен депозитами в долларах, краткосрочными казначейскими облигациями и подобными денежными эквивалентами.
Главный исполнительный директор компании Дэн Шульман с помощью PYUSD хочет укрепить преобладание PayPal в цифровых платежах. По его словам, впоследствии предполагается, что это станет частью общей платежной инфраструктуры.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Что известно о PYUSD
PYUSD разработан таким образом, что его можно обменять на доллары в любое время, а также обменять на другие криптовалюты, доступные в PayPal. Его можно использовать для покупок и в скором времени он будет доступен в платежном приложении PayPal Venmo. В конце концов, пользователи смогут пересылать свои токены между кошельком PayPal и Venmo.
PYUSD также можно перемещать в совместимые посторонние кошельки за пределами сети PayPal.
Сначала PayPal ожидает, что PYUSD будет использоваться в основном в секторах криптовалюты и web3, например, для торговли другими цифровыми токенами и внутриигровыми платежами, а затем постепенно будет внедряться в таких отраслях, как денежные переводы и микроплатежи.
Работа PayPal над своим стейблокином
Напомним, PayPal намеревалась презентовать свой стейблкоин до конца февраля, но отложила свои планы, потому что ключевой партнер в этом проекте Paxos Trust стал объектом расследования Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
Отметим также, что ранее PayPal представила новые функции в своем крипто-приложении. Пользователи PayPal теперь смогут переводить криптовалюту на другие кошельки. Новая функция позволит проводить транзакции с такими криптовалютами, как Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.
Что такое стейблкоины
Стейблкоины – это криптоактив, который считается стабильным, поскольку их курс привязан к обычным валютам (доллар, евро) или биржевым товарам (нефть, золото).
Стейблкоины играют немаловажную роль на рынке криптоактивов. В частности, инвесторы могут хранить в этих токенах свои средства, не сильно заботясь о скачках котировок. Это очень удобно, особенно когда рынок криптовалют демонстрирует значительные колебания цен. Больше о том, что такое стейблкоины и как на них можно заработать, читайте в статье Delo.ua.
Источник фото: ua.depositphotos.com