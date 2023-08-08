Третій халвінг лайткоїну відбувся. Як зміниться вартість LTC до кінця 2023 року

На початку серпня відбувся халвінг лайткоїну (LTC). Криптоіндустрія очікувала на цю подію, оскільки інвестори купували монети заздалегідь в надії отримати непоганий прибуток. Але в день халвінгу цифрове “срібло” впало в ціні. Тож редакція Delo.ua опитала експертів та з’ясувала, який курс LTC варто чекати до кінця 2023 року.

Що таке халвінг litecoin

Як вже розповідало Delo.ua, LTC – відома криптовалюта. Згідно з даними сайту Сoinmarketcap, зараз лайткоін займає 12-е місце у топ-100 монет з найбільшою капіталізацією. Тобто, litecoin "важить" більше $6 млрд.

За рік цифрове "срібло" подорожчало на 32,2%. Якщо 12 серпня 2022 року монета коштувала $61,9, то вже 7 серпня 2023 року її вартість досягла відмітки у $81,4.

За рік лайткоїн подорожчав більше ніж на 30%.

Лайткоїн з’явився на світ восени 2011 року та став форком біткоїну. Тож цифрове "срібло" проходить процес халвінгу як і BTC.

Нагадаємо, як відбувається халвінг LTC. Коли майнери видобувають монету, вони використовують спецобладнання, щоб знайти нові блоки у мережі лайткоїну. Блоки – це записи у блокчейн-мережі litecoin, завдяки цьому працює інфраструктура криптовалюти.

Майнінг LTC обмежено: всього можна добути 84 млн монет. За роботу люди отримують винагороду, яка стає вдвічі менше, коли знайдено наступні 840 тис. блоків у блокчейні. Цей процес називають халвінг лайткоїну.

Загалом халвінг LTC проходить раз на 4 роки. Тобто, процес вже відбувся у серпні 2015 та 2019 роках. За цей час винагорода за майнінг LTC впала з 50 до 12,5 монет.

Навіщо потрібен халвінг лайткоїну? Справа в тому, що майнінг LTC – це по факту емісія крипти, яка через інфляцію провокує знецінення грошей. Але система халвінгу має стримувати рівень інфляції крипти. Для розуміння: за даними сайту litecoinblockhalf, зараз річний рівень інфляції лайткоїну складає 1,8%, але в майбутньому цей рівень має знизитися до 0,84%.

Як відбувся халвінг LTC у 2023 році

Цьогоріч халвінг лайткоїну пройшов 2 серпня. В цей день винагорода майнерів впала з 12,5 до 6,25 LTC.

"Сьогодні важливий день для Litecoin! У зв’язку з тим, що він переживає третій розкол, ми хотіли б нагадати всім про потребу в здорових грошах. Сьогодні гарний день, щоб подумати про переваги, які справедлива та різноманітна фінансова система може надати окремим особам та економіці", - прокоментували подію у Litecoin Foundation на офіційній сторінці у соцмережі Х (колишній «Твіттер»).

До речі, наступний халвінг очікується влітку 2027 року. Тоді майнінг почне коштувати 3,125 монети.

Тож як курс лайткоїну відреагував на останній халвінг? Згідно з даними Сoinmarketcap, за тиждень цифрове "срібло" впало в ціні на 12%. Тобто, якщо 1 серпня монета була на рівні $91,96, то вже 7 серпня LTC досяг відмітки у $81,5.

Безпосередньо у день халвінгу, 2 серпня, вартість litecoin змінювалась так:

Вранці курс LTC був на рівні $92,31.

Вдень ціна лайткоїну дійшла до позиції $91,26.



Ввечері вартість цифрового срібла знизилася до $87,68.



Далі курс litecoin продовжив своє падіння ще на 5 баксів та застиг на рівні у $81,4.

За тиждень, під час халвінгу, курс лайткоїну впав на 12%.

Варто зазначити, що такий сценарій поведінки litecoin в період халвінгу монети був очікуваний. Справа в тому, що напередодні події крипта зростає у ціні, оскільки індустрія чекає на подію та закуповує крипту. Зокрема, у 2015 році монета зросла майже у 5 разів, а у 2019 році - майже у 4 рази. Вже після халвінгу цифрове "срібло" може впасти в ціні.

Відповідну поведінку LTC можна відслідкувати за даними Сoinmarketcap. Розглянемо халвінг лайткоїну у серпні 2019 року. Тоді вартість litecoin змінювалася так:

9 січня - $39,45.

23 червня - $141,9.



21 грудня - $40,3.



Після халвінгу лайткоїн може не тільки падати у ціні, але й зростати. На ці процеси впливають багато факторів: стан економіки, настрої інвесторів та ін.

Як буде змінюватися курс litecoin до кінця 2023 року

Як вже писало видання Delo.ua, напередодні халвінга лайткоїну іноземні експерти вважали, що монета буде стрімко зростати. Зокрема, фінансист Девід Кокс озвучував такі прогнози: курс LTC може дістатися до рівня у $189,2 або впасти до $77,9. Своєю чергою, аналітик Майкл ван де Поппе надавав більш сміливий сценарій зростання до $200. Водночас з цим, творець проєкту litecoin Чарлі Лі був впевнений, що халвінг може допомогти LTC збільшити свої позиції аж на 700%. Таким чином, монета буде торгуватися на рівні 0,025 BTC.

Експерти, яких опитало видання Delo.ua, надають більш стримані прогнози щодо майбутньої поведінки лайткоїну до кінця 2023 року.

Зокрема, аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак не здивований зниженням вартості LTC в день халвінгу. Він звертає увагу на те, що Litecoin повторює сценарій попередніх кейсів зменшення вартості "здобутого" блоку (халвінгу). Тому можна вважати, що очікування криптоінвесторів щодо динаміки його ціни через цю подію поки реалізуються.

"У двох попередніх випадках халвінгу в серпні 2015 року та в серпні 2019 року, Litecoin за 3-6 місяців до безпосередньої події запускав найпотужніше ралі (зростання ціни) на 300-400%. А за 1-2 місяці до дня Х котирування Litecoin розпочинали досить швидке падіння. Тож протягом наступних 8-12 місяців після події повністю нівелювали передхалвінгове ралі", - розповідає Орищак.

Цьогоріч сценарій курсу лайткоїну логічно повторюється, але з поправкою на менш сприятливий сезон: "З початку року Litecoin зазнав ралі у 68%, під час якої ціна зросла з $69 до $114 за монету. У липні очікувано почалося падіння цін. Одразу після халвінгу воно прискорилося", - пояснює експерт.

За словами Орищака, в результаті халвінгу котирування Litecoin вже знизилися на 34% зі $114 до $82 за монету: "Судячи з алгоритму попередніх аналогічних кейсів, слабкість криптовалюти може тривати ще досить довго, як мінімум до 2024 року. А падіння курсу Litecoin може збільшитися до 40%, що поверне його до передхалвінгової позначки $69 за монету", - не виключає аналітик.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин також звертає увагу на те, що історично до халвінгу лайткоїн зазвичай втрачає у ціні, але потім може демонструвати змішану динаміку. Цей тренд викликаний скоріше загальним фоном новин і настроями інвесторів.

"Цього разу лайткоїн продемонстрував той самий історичний патерн до халвінгу. Майже весь липень ціна монети знижувалася: з максимумів $115 на початку липня до $86 на початок серпня". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Якою буде ціна litecoin у 2023 та 2024 роках

Згідно зі своїми оцінками, аналітики підготували для читачів Delo.ua два базові сценарії поведінки LTC у найближчі місяці.

Сценарій №1: курс лайткоїну впаде до $70 або зросте до $150

До кінця цього року litecoin буде рухатися у форватері ринку, здебільшого слідуватиме тенденціям біткоіну, вважає аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, зараз для лайткоїну створено торговий коридор $70-105 за монету. Тож аналітик не чекає падіння нижче $70, оскільки це стане мега негативною подією для цифрового срібла. Але корекція до $82 цілком можлива, продовжує Шевчишин. В такому випадку криптоінвестори можуть розпочати активно купувати монети.

"У негативному сценарії розглядаю збереження вагань у зоні $70-115. У позитивному сценарії чекаємо на рух у зону $150 за монету", - прогнозує Шевчишин.

Сценарій №2: курс litecoin може впасти до $20-30

Аналітик Максим Орищак не виключає, що після халвінгу лайткоїн буде знижуватися в ціні й надалі. Зокрема, згідно з даними графічного аналізу, зараз падіння litecoin до $69 реально, оскільки таким чином курс монети буде йти до висхідної тенденції від червня 2022 року.