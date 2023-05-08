Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики планує підсилення контролю на ринку підакцизних товарів

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики в понеділок, 8 травня, прийняв рішення про незадовільний стан дотримання законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів. Йдеться про забезпечення організації роботи щодо боротьби з тіньовим ринком такої продукції, а саме з нелегальним ввезенням, виробництвом та торгівлею тютюновими виробами, алкогольними напоями та пальним.

На одностайну думку членів комітету, дотримання законодавства в цій галузі лишає бажати кращого. На початку засідання голова комітету Данило Гетманцев повідомив, що станом на 1 травня цього року окремі групи виробляють не облікований спирт та реалізують його за так званою "формою 2".

Серед інших Гетманцев назвав Харківську групу (1,5 тис. тонн у місяць не облікованого спирту), Вінницьку та Київську групи (по 500 тонн) тощо. Щодо обліку продукції голова комітету навів такий приклад: якщо добова потужність виробництва Харківської групи складає 522 млн дал., то згідно з її звітністю за лютий-березень, було вироблено всього лише 83,6 тис. дал.

Те ж і з пальним. Данило Гетманцев доповів, посилаючись на дані ДПС, що на території України здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним 88 АЗС, не маючи при цьому дозвільних документів та реєстрації СГД. Лише в Київській області виявлено 39 таких АЗС, а в місті Київ – 16. Далі йде Одеська область – 12 АЗС.

Також голова комітету додав, що в Україні встановлено низку НПЗ, які потенційно здійснюють виробництво не облікованого пального без сплати акцизного та інших податків. Наприклад, НПЗ у смт. Губиниха Дніпропетровської області (потужність необлікованого пального в місяць – 4,5 тис. тонн), де на початку травня цього року БЕБ проводило слідчі дії. У ДПС вже готують матеріали для анулювання ліцензії заводу.

"Ми не намагаємося досягти цілей ціною крові. Ми бажаємо нарешті покласти край нелегальному виробництву підакцизної продукції. Це відповідальність комітету і моя персонально. Якщо ми цього не зробимо, це можуть зробити військові, що повернуться з фронту. І гадаю, їхні методи щодо цього питання будуть не найкращі", – зауважив наприкінці Гетманцев.