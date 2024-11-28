Нацбанк оновить підходи до розрахунку пруденційних нормативів об’єднаних кредитних спілок

НБУ пропонує оновити підходи до розрахунку пруденційних нормативів об’єднаних кредитних спілок. Про це інформує пресслужба регулятора.

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Які зміни передбачено:

· • невизнання членів кредитних спілок, які є частиною об'єднаної кредитної спілки, як пов'язаних осіб для цілей визначення розміру відвернення при розрахунку регулятивного капіталу об'єднаної кредитної спілки;

· • зміну характеристик визначення фінансового стану кредитної спілки для встановлення класу боржника, які застосовуються як об'єднаними кредитними спілками, так і спілками, що надають кредити іншим кредитним спілкам.

Відповідні норми містить проєкт змін до Положення про порядок регулювання діяльності кредитних спілок в Україні.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються у відповідності з формою надання зауважень та пропозицій до 8 грудня 2024 року включно.

Довідка: Пруденційне регулювання – система норм накладання спеціальних обмежень на кредитні установи, спрямованих на зменшення банківського ризику, та система норм, які регулюють відносини контролю центрального банку за дотриманням цих обмежень кредитними установами.

Delo.ua повідомляло, що у III кварталі 2024 року обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг збільшилися на 5,7%. Зростання зафіксовано в усіх основних сегментах ринку, за винятком кредитних спілок.