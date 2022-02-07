Суд признал банкротом ХКЗ, на мощностях которого работает "Новомет", оштрафованный за загрязнение воздуха

Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом ЧАО "Харьковский коксовый завод" и открыл ликвидационную процедуру, назначив ликвидатором предприятия арбитражного управляющего Сергея Саутенко. Об этом говорится в решении суда от 27 января.

Установлено, что стоимость выявленных активов завода составляет всего 32,96 млн грн при зарегистрированных требованиях его кредиторов на 1,5 млрд грн.

Основной долг предприятия приходится на требования со стороны ООО "Схид Финанс" — это долг в 1,2 млрд грн с пеней в размере 159,9 млн грн, а также долги по трем договорам на общую сумму 87,7 млн грн.

Кроме того, завод должен 32,4 млн грн Государственной налоговой службе, 9,8 млн грн — "Укрзализныце", 4,1 млн грн — Пенсионному фонду, 2,6 млн грн — Государственной исполнительной службе, пяти физлицам суммарно 1,6 млн грн, а также 4,45 млн грн ООО "Коксовый завод "Новомет" и 1,17 млн грн Сбербанку (переименован в МР Банк).

Отметим, что в сентябре 2019 года имущественный комплекс ХКЗ, находившийся в залоге по кредиту в Сбербанке, перешел в собственность финучреждения, которое тут же передало его в аренду ООО "Торговый дом "Новомет", которое тогда же сменило название на "Коксовый завод "Новомет".

До декабря 2018 года бенефициаром этой компании был Сергей Кузяра, однако именно он, как сообщала мэрия Харькова, представлял новое руководство завода и в октябре 2019 года. При этом руководителем "Новомета" тогда стал его бизнес-партнер Алексей Фадеев. Сейчас же и директором, и единоличным владельцем компании значится Максим Бондарев.

В свою очередь долг ХКЗ Сбербанку по ряду кредитных договоров от 2012 году был выкуплен в 2020 году ООО "Схид Финанс".

Напомним, что в декабре 2020 года Харьковский окружной административный суд решил временно приостановить деятельность "Новомета", частично удовлетворив соответствующий иск Госэкоинспекции, потребовавшей полностью прекратить работу завода из-за загрязнения атмосферы.

В июне 2021 года Хозсуд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с "Новомета" почти 3,5 млн грн ущерба, причиненного государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В ноябре стало известно, что предприятие штраф все же выплатило.

Отметим также, что упомянутый Кузяра сейчас проходит подозреваемым наряду с депутатами Верховной Рады Петром Порошенко и Виктором Медведчуком по делу о поставках угля с неподконтрольной части Донбасса на подконтрольную Украине территорию в конце 2014 — начале 2015 года. Однако в отличие от лидеров "Евросолидарности" и ОПЗЖ донецкий бизнесмен почти четыре месяца провел в СИЗО и лишь в январе был отпущен под домашний арест.