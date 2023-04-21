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Чарльз ІІІ відкриє сцену "Євробачення-2023"
Король Чарльз III символічно запалить вогні на сцені головного пісенного конкурсу "Євробачення" в M&S Bank Arena у Ліверпулі.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на Букінгемський палац.
Зазначається, що Король Чарльз III разом з королевою-консортом Каміллою наступного тижня прибудуть до Ліверпуля та відвідають місце проведення пісенного конкурсу – M&S Arena.
Його Величність офіційно ввімкне світло дизайну сцени "Євробачення 2023".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як обіцяють організатори заходу, оформлення сцени буде створювати враження, що конкурс "розкриває свої обійми Україні".
Королівське подружжя також зустрінеться з українською ведучою шоу Юлією Саніною, британським ведучим Тедом Лассо, Ханною Веддінгем , Скоттом Міллсом і Райланом Кларком.
У рамках свого візиту до міста Король і Королева також відвідають Центральну бібліотеку Ліверпуля, щоб офіційно відзначити її побратимство з першою публічною бібліотекою України – Регіональною науковою бібліотекою в Одесі.
Нагадаємо, за традицією "Євробачення"-2023 мало б відбутися в Україні, адже попередній конкурс в 2022 році виграв український гурт Kalush Orchestra. Але у зв'язку з триваючими бойовими діями організацію шоу передали Великобританії, виконавець від якої посів друге місце.
Вже відомо, що що гранд-фінал цьогорічного пісенного конкурсу 13 травня відкриють переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra з потужним виступом під назвою "Голоси нового покоління".
Також на сцену 67-го пісенного конкурсу вийдуть українські зірки Євробачення Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka.
Україну на конкурс і представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. 16 березня стали остаточно відомі всі пісні-учасниці міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023".