Чарльз ІІІ відкриє сцену "Євробачення-2023"

Король Чарльз III символічно запалить вогні на сцені головного пісенного конкурсу "Євробачення" в M&S Bank Arena у Ліверпулі.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на Букінгемський палац.

Зазначається, що Король Чарльз III разом з королевою-консортом Каміллою наступного тижня прибудуть до Ліверпуля та відвідають місце проведення пісенного конкурсу – M&S Arena.

Його Величність офіційно ввімкне світло дизайну сцени "Євробачення 2023".

Як обіцяють організатори заходу, оформлення сцени буде створювати враження, що конкурс "розкриває свої обійми Україні".

Королівське подружжя також зустрінеться з українською ведучою шоу Юлією Саніною, британським ведучим Тедом Лассо, Ханною Веддінгем , Скоттом Міллсом і Райланом Кларком.

У рамках свого візиту до міста Король і Королева також відвідають Центральну бібліотеку Ліверпуля, щоб офіційно відзначити її побратимство з першою публічною бібліотекою України – Регіональною науковою бібліотекою в Одесі.

Нагадаємо, за традицією "Євробачення"-2023 мало б відбутися в Україні, адже попередній конкурс в 2022 році виграв український гурт Kalush Orchestra. Але у зв'язку з триваючими бойовими діями організацію шоу передали Великобританії, виконавець від якої посів друге місце.

Вже відомо, що що гранд-фінал цьогорічного пісенного конкурсу 13 травня відкриють переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra з потужним виступом під назвою "Голоси нового покоління".

Також на сцену 67-го пісенного конкурсу вийдуть українські зірки Євробачення Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka.

Україну на конкурс і представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. 16 березня стали остаточно відомі всі пісні-учасниці міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023".