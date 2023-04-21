Чарльз ІІІ откроет сцену "Евровидения-2023"

Король Чарльз III символически зажжет огни на сцене главного песенного конкурса "Евровидение" в M&S Bank Arena в Ливерпуле.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Король Чарльз III вместе с королевой-консортом Камиллой на следующей неделе прибудут в Ливерпуль и посетят место проведения песенного конкурса – M&S Arena.

Его Величество официально включит свет дизайна сцены "Евровидение 2023".

Как обещают организаторы мероприятия, оформление сцены будет создавать впечатление, что конкурс "раскрывает свои объятия Украине".

Королевские супруги также встретятся с украинской ведущей шоу Юлией Саниной, британским ведущим Тедом Лассо, Ханной Веддингем, Скоттом Миллсом и Райланом Кларком.

В рамках своего визита в Король и Королева также посетят Центральную библиотеку Ливерпуля, чтобы официально отметить ее побратимство с первой публичной библиотекой Украины - Региональной научной библиотекой в Одессе.

Напомним, по традиции "Евровидение"-2023 должно было состояться в Украине, ведь предыдущий конкурс в 2022 году выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Но в связи с продолжающимися боевыми действиями организацию шоу передали Великобритании, исполнитель которой занял второе место.

Уже известно, что гранд-финал песенного конкурса 13 мая откроют победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra с мощным выступлением под названием "Голоса нового поколения ".

Также на сцену 67 песенного конкурса выйдут украинские звезды Евровидения Go_A, Jamala, Тина Кароль и Verka Serduchka.

Украину на конкурс будет представлять группа TVORCHI с песней Heart of Steel. 16 марта стали окончательно известны все песни-участники международного песенного конкурса "Евровидение-2023".