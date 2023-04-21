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Чарльз ІІІ откроет сцену "Евровидения-2023"
Король Чарльз III символически зажжет огни на сцене главного песенного конкурса "Евровидение" в M&S Bank Arena в Ливерпуле.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.
Король Чарльз III вместе с королевой-консортом Камиллой на следующей неделе прибудут в Ливерпуль и посетят место проведения песенного конкурса – M&S Arena.
Его Величество официально включит свет дизайна сцены "Евровидение 2023".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как обещают организаторы мероприятия, оформление сцены будет создавать впечатление, что конкурс "раскрывает свои объятия Украине".
Королевские супруги также встретятся с украинской ведущей шоу Юлией Саниной, британским ведущим Тедом Лассо, Ханной Веддингем, Скоттом Миллсом и Райланом Кларком.
В рамках своего визита в Король и Королева также посетят Центральную библиотеку Ливерпуля, чтобы официально отметить ее побратимство с первой публичной библиотекой Украины - Региональной научной библиотекой в Одессе.
Напомним, по традиции "Евровидение"-2023 должно было состояться в Украине, ведь предыдущий конкурс в 2022 году выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Но в связи с продолжающимися боевыми действиями организацию шоу передали Великобритании, исполнитель которой занял второе место.
Уже известно, что гранд-финал песенного конкурса 13 мая откроют победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra с мощным выступлением под названием "Голоса нового поколения ".
Также на сцену 67 песенного конкурса выйдут украинские звезды Евровидения Go_A, Jamala, Тина Кароль и Verka Serduchka.
Украину на конкурс будет представлять группа TVORCHI с песней Heart of Steel. 16 марта стали окончательно известны все песни-участники международного песенного конкурса "Евровидение-2023".