Безкоштовна IT- програма для дітей від Favbet Foundation. Понад 300 дітей вже розпочали навчання

Благодійний фонд Favbet Foundation запустив масштабний проєкт IT-освіти для дітей внутрішньо переміщених осіб та українських військових.

Цієї весни благодійний фонд Favbet Foundation разом з Code Club Україна запустили масштабний ІТ-проєкт для українських дітей. Сьогодні до безкоштовного курсу Python долучились вже понад 300 учнів, які проходять навчання у 14 онлайн- та 12 офлайн-групах. Третина з них — діти ВПО та українських військовослужбовців.

Освітній курс має намір надати українським підліткам можливість формувати своє майбутнє в перспективній сфері навіть в умовах воєнного часу, і що важливо — безкоштовно.

Окрім цінних знань, нова освітня програма дасть учням можливість познайомитись з однолітками зі спільними інтересами, навчитись працювати в команді, надихнутись на саморозвиток та хоча б на певний час позбутись впливу війни, яка так сильно змінила їхню повсякденність.

IT-програма від Favbet Foundation та Code Club Україна розрахована на дітей 12-15 років та була розроблена досвідченими IT-фахівцями з провідних українських компаній. В основі навчання — курс Python, найпопулярнішої мови програмування, яка створює чудовий фундамент для подальшого розвитку в IT.

Нагадаємо, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований компанією FAVBET у 2020 році, щоб систематизувати та розширити свою благодійну діяльність. Метою фонду стало створення сприятливого середовища для спортивного і щасливого майбутнього країни. З початку повномасштабного вторгнення більшість проєктів фонду були переорієнтовані на допомогу армії. За сприяння фонду ЗСУ та інші сили оборони регулярно отримують авто, технічні засоби, дрони, амуніцію і решту необхідного на передовій.