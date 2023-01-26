Де знайти роботу під час війни в 2023?

Український ринок праці переживає складні часи. Роботодавці оптимізують витрати, внаслідок чого чимало працівників отримують меншу заробітну плату або й зовсім залишаються без роботи. В таких умовах доводиться шукати іншу роботу й опановувати нові навички. У цій статті ви дізнаєтесь про актуальну ситуацію з вакансіями, про те, де шукати роботу у 2023 році, та над чим попрацювати, щоб її знайти.

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Які тенденції панують на українському ринку праці?

Вже майже рік ключовим фактором, який впливає на український ринок праці, є повномасштабна війна Росії проти України. Продовжує відбуватись переформатування і пристосування до умов воєнного часу. Чимало підприємств завершили або поставили на паузу свою діяльність, або ж були змушенні переносити виробничі потужності в безпечніші регіони. Працівники натомість зіткнулися з «замороженням» або й зменшенням розміру заробітної плати, а також зі скороченнями штату. Утім, варто зазначити, що в деяких сферах ситуація виявилась кращою — наприклад, працівники у сфері транспорту, логістики, будівництва та продажів були й надалі залишаються затребуваними, і до того ж отримують хорошу зарплату. За рік вже відбулось певне пристосування, тому, згідно з оцінками експертів, протягом 2023 року роботодавці планують збільшити заробітні плати на 5–30%. Однак, як і раніше, все залежатиме від загальної ситуації.

Однією з головних тенденцій, яка існувала у 2022 році та збережеться у 2023-му, є необхідність опановувати нові спеціальності шляхом проходження курсів чи самоосвіти. У найпопулярніших галузях роботодавці потребують кваліфікованих спеціалістів. З іншого боку, в умовах постійних перебоїв з електропостачанням, загрозою руйнувань та інших небезпек, складно очікувати на таку кількість вакансій, яка задовольнить величезний попит, що склався. Буває, що на одну вакансію претендує кільканадцять осіб, а на іншу бракує відгуків. Дехто не змінює фах, вирішуючи перечекати складний етап, а дехто вирішує створити професійне резюме та спробувати свої сили в іншому напрямі. Іноді компанії виходять назустріч кандидатам, пропонуючи допомогу з опануванням нового фаху. Так вони теж можуть зекономити, відмовившись від наймання досвідчених працівників за вищу плату.

Де знайти роботу у 2023 році?

Які професії були найпопулярнішими минулого року? Повідомляється, що найбільше вакансій припадало на сферу роздрібної торгівлі — тут наймали продавців, менеджерів, бухгалтерів, водіїв. Також висока активність спостерігалась у сфері обслуговування та доставки, будівництва та ремонту, електронної комерції. Чимало українців працювали дистанційно, значно побільшало фрилансерів. Чи змінилась ситуація на початку 2023 року? Переглянувши список опублікованих вакансій, можна побачити, що найбільше робочих місць пропонують роботодавці зі сфери обслуговування, виробництва та робочих спеціальностей, роздрібної торгівлі, керівництва та адміністрації, маркетингу та реклами, бухгалтерії, логістики та транспорту. Отже, кардинальних змін у списку «лідерів» не відбулося. Окремо варто згадати про туристичну галузь. Попри чималу кількість вакансій її важко назвати стабільною. Зріс туристичний потенціал заходу країни, натомість в інших регіонах ситуація погіршилась. Агентства продовжують працювати, однак важко спрогнозувати, чи відбудеться приріст впродовж цього року. З погляду географії станом на кінець січня найбільше вакансій припадає на Київ, Львів, Дніпро, Івано-Франківськ, Вінницю, Одесу, Харків, Хмельницький, Тернопіль, а також на дистанційний формат.

Яку ж професію обрати, якщо ви вирішили, що готові перекваліфікуватись? Експерти радять віддавати перевагу галузям з найбільшою кількістю вакансій. Крім того, можна спробувати використати наявні навички в суміжних професіях, якщо на них є попит. Загалом, важко сказати однозначно, яку професію необхідно обрати зараз, щоб гарантовано мати роботу в майбутньому. Як показав попередній рік, ситуація може неодноразово змінюватись. Проте безумовно будуть потрібні фахівці з відновлення інфраструктури, архітектори та дизайнери, логісти, психологи. Крім того, в нинішніх умовах набув популярності віддалений та гібридний формат праці. Зараз роботодавці найчастіше шукають дистанційних працівників для роботи в галузі торгівлі, реклами, PR, IT, освіти, роботи з текстами, адміністраторів, SMM-фахівців, дизайнерів, операторів чатів та кол-центрів.

Як стати конкурентоспроможним працівником у 2023 році?

По-перше, сьогодні роботодавці наймають працівників дуже уважно, бажаючи мати найкращих, найдосвідченіших та найпрофесійніших. Тверді навички відіграють ключове значення. Однак без м’яких навичок теж не обійтись. В нинішніх реаліях високо цінується вміння мислити масштабно, швидко навчатись, проявляти ініціативу, брати на себе відповідальність, керувати емоціями та протидіяти стресу. Співробітник, який володіє такими навичками — це цінний співробітник.

По-друге, вам напевно стане у пригоді цифрова грамотність — це очевидно. Проте її обов’язково має доповнити звичайна грамотність. В умовах поганого зв’язку та необхідності працювати тоді, коли є світло, месенджери та електронна пошта стали незамінними помічниками. У такому разі ми звертаємо увагу на текст, навіть якщо раніше цього не робили. Саме тому варто навчитись писати без помилок, лаконічно і по суті. До того ж це допоможе вдосконалити усне мовлення.

Насамкінець варто бути готовими до труднощів, непередбачуваних обставин та високих очікувань. Чітке планування повинно супроводжувати вас не лише під час виконання робочих задач, а й у вільний від роботи час. Крім того, не забувайте відпочивати, адже сьогодні дуже важливо мати вдосталь сил, щоб бути корисними на тому місці, де ви є!