Favbet Foundation влаштували свято для вихованців дитячого реабілітаційного центру «Отчий Дім»

Напередодні Різдва Команда Favbet Foundation вже традиційно завітала до центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» на Київщині, де влаштувала свято з подарунками для його вихованців.

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В центрі «Отчий Дім» зараз знаходиться 27 дітей, які виїхали з тимчасово окупованих територій України та небезпечних регіонів. Тут ними опікуються досвідчені вихователі, педагоги та психологи, за підтримки яких вони проходять реабілітацію після травматичного досвіду, спричиненого війною.

Favbet Foundation відвідали центр, поспілкувалася з дітьми та передали допомогу — теплі спортивні костюми, взуття та набори цукерок. Також співробітники фонду влаштували свято з програмою аніматорів, щоб подарувати малечі святковий настрій та позитивні емоції. Команда фонду вже третій рік підряд приїздить до малечі та підтримує центр.

Благодійний фонд підтримує центр та приїздить сюди на свята вже третій рік поспіль.

«Дарувати радість дітям — це найменше, що ми можемо зробити, а особливо в такі чудові свята. Ми стараємося заради дитячих усмішок, заради їхніх позитивних емоцій. Сподіваємося, що діяльність фонду та його соціальні проєкти допоможуть постраждалій малечі швидше адаптуватися», — розповів куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

Favbet Foundation — заснований у 2020 році компанією Favbet благодійний фонд, що підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку молодих українців. З початком війни 95% проєктів фонду було переорієнтовано на допомогу країні та армії. За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспортні засоби, сучасне військове обладнання та інші необхідні на фронті речі.