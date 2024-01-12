Kormotech запустив першу колаборацію з петфлюенсерами

Kormotech запросив українських чотирилапих інфлюенсерів долучитись до сімейного альбому Kormotech Family та розповісти свою унікальну історію. Ця ініціатива має на меті об`єднати українських петперентів у спільноту, яка розділяє спільну головну цінність – безумовну любов до тварин

Одним із перших підтримав цю ініціативу кіт Шайба, більше відомий у соціальних мережах як @shaybaboy. Він разом із своїм петперентом Олександром Ляшуком захищає Україну у лавах ЗСУ. Шайба – відомий “бойовий котик” ЗСУ, чиї світлини та відео зігрівають серце мільйонам українців. Свого часу військовослужбовець Олександр підібрав його покинутим кошеням в одному із населених пунктів поблизу позицій, і завів для нього окремий блог.

“Хлопці з позиції поїхали до сільського магазину за продуктами, і побачили там двох покинутих кошенят, тож вирішили забрати їх з собою. Одним із тих двох кошенят і був Шайбік. Він одразу виділявся серед інших, і з часом я його забрав до себе. Ми весь час були разом і, зрештою, я почав знімати відео як ми несемо службу. Він одразу підкорив людей своєю харизмою, дарував посмішку і зігрівав серця мільйонів людей. Ми намагаємось використовувати нашу впізнаваність з користю для війська, і вже придбали 8 автівок і багато чого іншого.” - говорить Олександр.

Шайбі вдалось зібрати “банду” чотирилапих з різних куточків України, які також долучились до проєкту, наприклад, кіт Бандера з Прикарпаття, кіт Томас з Івано-Франківська, кіт Марусик з Харкова та песик йорк на ім`я Порш з Кривого Рогу. Їхні профілі та історії вже доступні на платформі Kormotech Family. Чотирилапі експерти не тільки зареєструвались на платформі, але і продегустували бестселери Kormotech - жувальні палички бренду CLUB 4 PAWS та сухий корм від бренду Optimeal Beauty.

Уже двадцять років поспіль Kormotech, виробник харчування для котів та собак, покращує життя домашніх тварин, змінюючи ставлення до них у суспільстві не як до власності, а як до повноцінних членів родин.

З нагоди свого 20-річчя, компанія запустила унікальну платформу – сімейний альбом Kormotech Family.

Ідея та мета проєкту полягає в тому, аби об'єднати українців, які поділяють любов до тварин, та створити унікальну платформу, де вони можуть поділитися історіями та фото своїх улюбленців. На інтерактивній мапі України вже розміщено історії понад 400 українських чотирилапих. Всі бажаючі можуть долучитися до цього альбому за посиланням – https://family.kormotech.com/

Довідка:*Kormotech — глобальна сімейна компанія з українським корінням, що з 2003 року виробляє високоякісне харчування для котів і собак під брендами Optimeal, CLUB 4 PAWS, Гав!, Мяу!. Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС. Асортимент налічує понад 650 позицій. Kormotech – лідер в Україні, входить у ТОП-60 світових виробників харчування для тварин і ТОП-20 найбільш динамічних петфуд-брендів. Kormotech реалізує у 40 країнах світу продукцію своїх брендів та власних торгових марок партнерів.