OnTaxi та хорватський рок-гурт Zaprešić Boys записали музичне привітання з Днем Незалежності

До Дня Незалежності України бренд OnTaxi разом із хорватським рок-гуртом Zaprešić Boys записали музичне привітання

“Ця пісня присвячується всім українцям, всім членам нашої команди, що наразі захищають Україну, а також водіям, які, ризикуючи життям, із перших днів повномасштабного вторгнення допомагають в евакуації людей та тварин, перевезенні гуманітарних вантажів, трансфері медиків, рятувальників та військових. Віримо, що тільки разом ми можемо пройти через труднощі та досягти нових висот. Вітаємо всіх з Днем Незалежності та виражаємо вдячність українцям, які роблять нашу країну сильнішою.” – коментує керівник міжнародного бізнесу OnTaxi Денис Покаліцин.

Довідка:

OnTaxі - сучасний онлайн-сервіс замовлення таксі, який працює на території України з 2016 року, був заснований у Харкові. На сьогодні присутній у 48 містах країни та за кордоном. Має зручний сучасний додаток для Android та IOS, а також працює за коротким номером телефону 2000.

OnTaxi системно розвиває безкоштовні гуманітарні проєкти, направлені на підвищення кваліфікації водіїв і обізнаність ПДР серед різних верств населення, зокрема - дітей та підлітків. З початку війни активно займається волонтерською діяльністю та допомогою медикам, ТРО, ЗСУ та МЧС.