Збираємо 500 тисяч на дрони: Platforma Camp організовує благодійну вечірку з Latexfauna

У четвер, 28 вересня, у Києві відбудеться вже другий благодійний захід організований командою Platforma Camp для збору 500 тисяч гривень на FPV дрони для Азову.

Перший Platforma Charity захід був приурочений до Дня Незалежності. Завдяки цьому було зібрано та закуплено разом з фондом КОLO 30 дронів FPV для "Омега" (спецпідрозділи НГУ).

"Ми з командою Platforma Camp Ми дуже вдячні за можливість надану нам фондом KOLO наблизити нашу Перемогу. Партнери заходу Platforma Camp підхопили цю ініціативу та приймають активну участь у підготовці та донатах. Ми будемо щасливі бачити кожного з вас, адже лише разом ми зможемо зібрати на засоби, якими наші захисники нищитимуть цілі ворога", — каже співзасновник Coworking Platforma Рафаель Юха.

Цього разу ціль збору 500 000 тисяч гривень - вже очікується донат у 150 000 грн від Platforma Camp, спільний донат 100 000 грн від партнерів Платформа Артзавод та City Capital Group та 30 000 грн від KAMA.

На благодійний захід, що відбудеться 28 вересня, завітає популярний український дрім-поп гурт Latexfauna і 2 топових українських коміка - Лєра Мандзюк та Паша Євчук, які підтримали захід. Також DJ Cape Cod (Максим Сікаленко) влаштує вам гарячий DJ-сет, щоб розігріти атмосферу.

Протягом заходу буде проведений благодійний аукціон, лоти будуть представлені вже згодом, але вже зараз варто відзначити, що вони будуть варті вашої уваги. Також буде презентований новий проект від Brave Project, спрямований на залучення коштів від бізнесу.

ЕБШ нададуть кожному гостю можливість отримати безкоштовне тренування, а інші партнери розпочнуть справжню феєрію смаку, яку можна буде придбати. Вас чекають соковиті бургери від Youdgin Burger, смачне українське пиво 2085 та ароматна кава від Black та 100 справжніх пончиків від Ponchyk Boy!

Усі зібрані кошти будуть передані благодійному фонду KOLO на закупівлю дронів. Не пропустіть цей захопливий захід та долучайтеся до місії - підтримати наших справжніх героїв!

Для участі потрібно зареєструватися за посиланням та внести донат від 300 гривень.

Посилання на баночку

Початок заходу о 18:00 за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 17/52 (БЦ Leonardo).