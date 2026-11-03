100 тисяч літрів фальсифікату: на Київщині судитимуть організаторів мережі нелегальних АЗС

На Київщині судитимуть сімох учасників злочинної групи, які продавали підроблений бензин марки “А-95” через мережу з 10 заправок у столиці та Білій Церкві. Фальсифікат також збували з мобільних АЗС і розливали у каністри. Правоохоронці вилучили 100 000 літрів фальсифікату на понад 7 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України.

Як працювала схема

За даними слідства, підпільне виробництво діяло у Фастівському та Білоцерківському районах Київської області. Дешеву сировину змішували зі спеціальними хімічними присадками та барвниками, щоб отримати рідину, схожу на бензин А-95.

Покупцям продавали пальне під виглядом продукції відомих українських брендів. Основними каналами збуту були 10 стаціонарних АЗС у Києві та Білій Церкві. Також бензин продавали з переобладнаних автомобілів, які використовували як мобільні заправки.

Для роздрібних покупців пальне фасували у пластикові каністри об'ємом 5 і 10 літрів. Оплатити його можна було готівкою або банківською карткою.

Що вилучили під час обшуків

Детективи провели близько 50 обшуків у місцях виготовлення, зберігання та продажу фальсифікату. Вони виявили чотири нелегальні нафтобази та вилучили близько 100 000 літрів бензину й дизеля загальною вартістю понад 7 млн грн.

Також правоохоронці вилучили майже 900 000 грн готівкою, чорнову бухгалтерію, печатки, комп'ютерну техніку та спеціально обладнані автомобілі.

Справу передали до суду

Досудове розслідування завершено. Сімом учасникам групи повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу, що стосуються незаконного обігу підакцизних товарів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Обвинувальний акт детективи БЕБ вже скерували до суду.

Нагадаємо, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях правоохоронці припинили незаконне виробництво та продаж фальсифікованого пального через мережу підконтрольних заправок.