За сім років роботи напряму з продажу активів у справах про банкрутство через державну електронну торгову систему “Прозорро.Продажі” (з листопада 2019 року) вдалося залучити 23,4 млрд грн. За цей період організатори успішно завершили майже 9,5 тис. онлайн-аукціонів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані “Prozorro.Продажі”.

Станом на листопад 2026 року з системою працюють понад 800 арбітражних керуючих, які виставляють майно банкрутів на торги. Найбільшу кількість успішних аукціонів за цей час провели:

Олександр Чикильдін — 555 завершених аукціонів на 505, 6 млн грн;

Олег Чичва — 515 аукціонів на 1, 17 млрд грн;

Віталіна Ющенко — 487 аукціонів на 15, 8 млн грн;

Олександр Демчан — 408 аукціонів на 1, 47 млрд грн;

Андрій Брикса — 324 аукціони на 35, 8 млн грн.

Конкуренція та незвичайні лоти

Загалом у торгах за активи банкрутів взяли участь майже 5,7 тис. покупців. У середньому за один лот змагаються трохи більше двох учасників. Рекорд конкуренції зафіксували під час продажу автомобілів збанкрутілого ТОВ "Торговий дім "Насіння" — тоді за одну автівку змагалися одразу 38 претендентів.

Найчастіше на торги виставляють нерухомість, транспорт, обладнання, права вимоги та корпоративні права. Водночас серед лотів траплялися й нетипові активи: вертоліт, теплохід, тепловоз, а також збірний лот із піаніно, сценічними модулями, барними стійками, холодильником та швейною машинкою.

Топ-5 найдорожчих продажів

Найдорожчий актив — частина майна акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат", яка була реалізована за 9,2 млрд грн. Її купила група "Метінвест" Ріната Ахметова.

Найбільші суми в межах процедур банкрутства вдалося залучити від реалізації наступних великих промислових та комерційних об'єктів:

частина майна ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" — 9, 17 млрд грн;

активи ПрАТ "Росава" — 950 млн грн;

майно ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" — майже 696, 7 млн грн;

рухоме та нерухоме майно ТОВ "Амстор" — 456 млн грн;

активи ДП "Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд" — понад 450, 6 млн грн.

Нагадаємо, за десять років роботи через систему "Прозорро.Продажі" провели понад 182 тис. успішних аукціонів на загальну суму понад 131 млрд грн. Із цієї суми понад 70 млрд грн держава та громади залучили вже під час повномасштабної війни.