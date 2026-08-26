Без електроенергії залишилися споживачі п’яти областей: де немає світла

26 серпня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Чернігівській і Сумській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

За даними Міненерго, на Харківщині вчора внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав енергетик. Постраждалого доставили до лікарні. Йому надається вся необхідна медична допомога.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго зауважили, що 26 серпня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Світло без графіків до осені

Літо 2026 року в Україні проходить під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, графіки відключень діяли 30 червня та 1 липня.

Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.