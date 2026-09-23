Без електроенергії залишилися споживачі п’яти областей: де немає світла

23 вересня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Київській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго зауважили, що 23 вересня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Світло без графіків

Літо 2026 року в Україні пройшло під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, графіки відключень діяли 30 червня та 1 липня.

Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.