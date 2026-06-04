Без електроенергії залишилися споживачі шести областей: де немає світла

4 червня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

У відомстві повідомили що сьогодні зранку на Сумщині ворожий дрон атакував службовий автомобіль АТ «Сумиобленерго», внаслідок чого був поранений працівник підприємства. Постраждалого доставили до лікарні, йому надається уся необхідна медична допомога

Щодо застосування обмежень

У Міненерго зауважили, що 1 червня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Світло без графіків до осені

Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключають повернення графіків відключень.