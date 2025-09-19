Безкоштовна доставка карток ПриватБанку доступна в Україні та ще у понад 60 країнах: як замовити

Безкоштовна доставка доступна для всіх клієнтів, які бажають або мають потребу перевипустити наявну картку Visa через мобільний застосунок "Приват24". За кордоном доставка здійснюється кур’єром за адресою або через систему відділень національного поштового оператора, залежно від країни отримання.

Країни, куди доставляють картки

Нова пошта доставляє картки ПриватБанку до Польщі, Німеччини, Великої Британії, США та ще до більш ніж 10 країн. Укрпошта — до понад 40 країн, зокрема Австрії, Бельгії, Швеції, Канади, Австралії, ОАЕ, Туреччини, Ізраїлю, Індії та інших. Актуальний та повний перелік доступний під час оформлення картки у застосунку "Приват24".

Якщо замовлення за кордон і оператор доставки Нова пошта — строк доставки становитиме 7-14 днів. Якщо Укрпошта — 7-30 днів.

Оформити або перевипустити картку Visa безкоштовно до кінця року можна не лише за кордоном, а й в Україні. Замовлення оформлюється всього за кілька кліків у застосунку "Приват24". Доставляє картки Нова пошта протягом 1-5 днів.

Visa та ПриватБанк прагнуть забезпечити максимальну зручність для своїх клієнтів, де б вони не перебували. Безкоштовна доставка карток Visa — це внесок у підтримку українців, особливо тих, хто перебуває у прифронтових регіонах або за межами країни.

Популярність послуги: статистика та тренди

З моменту запуску послуги доставки карток за кордон найпопулярнішими напрямками є Польща, Німеччина та Чехія. Серед клієнтів, які замовляють цей сервіс, переважають жінки, а найактивнішими є молоді люди віком від 18 до 35 років. Також значну частку становлять клієнти віком 36-45 років та старше 65 років.

Як замовити картку

Оформлення картки Visa з доставкою відбувається за кілька кліків у "Приват24". Клієнти можуть замовити кредитну картку "Універсальна" і картку для виплат (зокрема пенсій та соціальної допомоги). Цифрову картку для онлайн-шопінгу можна оформити миттєво, а фізичну картку — отримати з доставкою.

Алгоритм дій при замовленні доставки картки за кордон:

Актуальний перелік країн можна переглянути під час замовлення доставки картки у "Приват24".

Замовити картку можна через "Приват24":

Виберіть картку, яку бажаєте перевипустити, та перейдіть до її налаштувань.

Натисніть "Замовити картку" → "Міжнародна".

Зазначте адресу доставки, номер телефону країни, куди ви замовили картку, та email.

Перевірте дані та натисніть "Продовжити".

Продовження дії карток

Від початку війни Visa та ПриватБанк продовжили термін дії всіх платіжних карток, що дає змогу клієнтам безперебійно використовувати їх для оплати у торговельних мережах та зняття готівки. Для активного шопінгу в інтернет-магазинах клієнти можуть миттєво оформити цифрову картку або замовити фізичну з доставкою.

Visa та ПриватБанк продовжують вдосконалювати свої сервіси, щоб кожен клієнт мав доступ до зручних і безпечних банківських послуг незалежно від місця перебування.

Дізнатися більше про замовлення карток та доставку можна на сайті ПриватБанку або у застосунку "Приват24".

