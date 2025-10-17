Частка операцій на валютному ринку без участі НБУ сягає 60% – голова НБУ Андрій Пишний

На валютний ринок України повернулась сезонність, а дефіцит поточного рахунку платіжного балансу сформований за рахунок зростання нееластичного імпорту, тобто такого, що не вразливий до курсових коливань.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю "Forbes Україна".

За його словами, перейшовши у 2023 році на режим керованої гнучкості курсу, був знятий "турнікет для зупинки кровотечі" у вигляді фіксованого валютного курсу, і, як наслідок послідовних рішень Нацбанку, зараз в Україні немає множинності курсів.

"Ми готувалися до переходу і робили це з позиції сили. Зараз не існує такого поняття, як множинність курсів. Частка операцій на ринку без участі НБУ сягає 60% – ріст за два роки удвічі. На ринок повернулася сезонність, і що важливо – відчуття валютного ризику, який є одним зі стовпів адаптивності", – розповів Пишний.

Глава регулятора додав, що уряд продає валюту НБУ поза ринком, а інтервенції Національного банку виконують посередницьку функцію, даючи змогу рівномірно розподілити масив валюти.

"Але фундаментально курс в Україні зараз визначається саме зміною співвідношення між попитом та пропозицією валюти на ринку. Це стає дедалі сильнішим фактором ціноутворення. Завдяки керованій гнучкості курс стає поглиначем шоків та, що головне, не перетворився на їхнього генератора. Тож режим працює і точно себе не вичерпав", – наголошує Пишний.

Говорячи про дефіцит поточного рахунку платіжного балансу, він зауважив, що НБУ визнає ці ризики для економіки, але потрібно подивитися "під капот" цього дефіциту.

"Він сформований за рахунок зростання нееластичного імпорту, тобто такого, що не вразливий до курсових коливань. Йдеться про імпорт озброєння, енергетичних товарів. Імпорт, повʼязаний з машинобудуванням та енергетикою, зріс на третину лише у 2025 році. У цьому випадку курсове коригування матиме обмежений ефект", – говорить Пишний.

На 2026 рік, якщо виходити з показників проєкту державного бюджету, запланований обсяг зовнішньої допомоги становитиме $45,5 млрд, каже він.

"Це гарна цифра. $18 млрд із них поки неідентифіковані за джерелами, але ми бачимо активне обговорення на рівні партнерів репараційної позики. Дискусія структурована, має достатньо політичної енергії, яка формує волю і дуже усвідомлена. Я вірю в успіх… Бачу як заряджена українська команда – усі розуміють важливість задачі і працюють над нею. НБУ до цієї роботи теж долучається", – зазначив голова Національного банку.

Раніше повідомлялось, що Україна почала розглядати можливість відмови від долара США, потенційно прив’язавши свою валюту тісніше до євро через фрагментацію світової торгівлі та посилення зв’язків із Європою.