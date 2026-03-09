Через обстріли без електропостачання залишається частина споживачів трьох областей

9 березня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.

Графіки відключень

У Міненерго зауважили, що у частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Споживачів закликають стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу у регіонах.

Нагадаємо, дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт порівняно з 5–6 ГВт взимку. Це дає змогу пом’якшити графіки планових відключень для споживачів.