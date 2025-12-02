Ціна на нафту зросла: ринок реагує на геополітичні ризики

Ціни на нафту зросли, оскільки трейдери зважували низку ризиків: наслідки ударів безпілотників по енергетичних об'єктах у Росії, ескалацію напруженості між США та Венесуелою, а також невизначеність щодо запасів палива в Сполучених Штатах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7 центів, або 0,1% до $63,24 за барель, а американська нафта WTI додала 0,2% (на 13 центів), досягнувши $59,45 за барель. Обидва еталони продовжили зростання, розпочате напередодні.

"Ціна на нафту зросла, оскільки трейдери очікували дій президента Трампа щодо Венесуели та оцінювали збитки, нанесених терміналам у Чорному морі", – йдеться у записці для клієнтів аналітиків Saxo.

Загроза дестабілізації у Венесуелі

Іншим важливим чинником, який підтримує ціни, є "шум навколо Венесуели".

Президент США Дональд Трамп обговорив із радниками кампанію тиску на цю країну. Його заява про те, що повітряний простір над Венесуелою має бути "повністю закритим", викликала побоювання на ринку.

Як зазначив керівник групи енергетичного сектору DBS Сувро Саркар, хоча повномасштабний конфлікт є малоймовірним, "поточні події можуть дестабілізувати країну всередині та загрожувати видобутку й експорту нафти".

Інші фактори

Крім геополітики, трейдери очікують неоднозначних даних щодо запасів палива в США.

Тим часом ОПЕК+ підтвердила намір невеликого збільшення видобутку нафти у грудні та оголосила паузу в його нарощуванні у першому кварталі наступного року через побоювання щодо надлишку пропозиції.

