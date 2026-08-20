Ціна на золото в Україні — курс на 20 серпня

Станом на 20 серпня 2026 року ціна золота в Україні становить 6211,26 гривні (139,5 доларів США) за грам. Вартість металу з початку місяця зросла на 1–2% з незначними щоденними коливаннями залежно від курсу валют та світової ціни за унцію.

Які ціни на золото в Україні

Як повідомляє Delo.ua, у четвер, 20 серпня, Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:

Золото Ціна Банківський метал 6211,26 гривні (139,5 доларів США) за грам Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості 6192,63 гривні (138,50 доларів США) за грам Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів 6149,15 гривні (138 доларів США) за грам

Динаміка

За останній місяць ціна на золото в Україні дещо зросла: офіційний курс Національного банку України становить приблизно 6211,26 грн за 1 грам (проти близько 6 180–6 250 грн місяцем раніше), що відображає загальну тенденцію коливань світових ринків дорогоцінних металів.

Загалом спостерігається повільне зростання цін на золото в межах 1–2% з незначними щоденними коливаннями залежно від курсу валют та світової ціни за унцію.

За даними "Мінфіну", динаміка цін на золото виглядає наступним чином:

За останній рік ціна на золото в Україні помітно зросла. За даними Національного банку України, облікова ціна банківського золота за тройську унцію збільшилася приблизно з 160–165 тисяч гривень до понад 196 тисяч гривень або 4 383,80 доларів США (станом на серпень 2026 року), що в перерахунку на один грам становить близько 6 100–6 300 грн (проти приблизно 5 100–5 300 грн рік тому)

Якщо ви плануєте купувати або продавати банківські метали чи вироби, уточнюйте актуальні котирування, оскільки ціни в комерційних банках і ломбардах можуть відрізнятися від офіційного курсу НБУ. Золоті вироби у ломбардах оцінюються значно дешевше за ринкову вартість металу.

Прогноз

Цінами на золото рухає попит, який підігрівають невизначеність та геополітична турбулентність. Річ у тім, що банківські метали, зокрема золото, вважаються безпечними активами, "тихими гаванями", у яких інвестори перечікують нестабільні часи.

Девальвація гривні до долара за останній рік також вплинула на номінальне зростання ціни золота в національній валюті.

Попри нещодавнє зростання, вартість металу залишається майже на п'яту частину нижчою за рівні, що фіксувалися до початку війни з Іраном. Напруженість у регіоні залишається високою, адже угоди щодо відкриття Ормузької протоки досі не досягнуто, а напади на нафтопереробну інфраструктуру відновлюють тиск на ринок енергоносіїв.

У середині серпня ціна на золото стабілізувалася вище позначки у 4300 доларів (192 253 гривні за курсом НБУ) за унцію.

За даними CME FedWatch, ймовірність підвищення ставки у вересні оцінюють у 55%. Золото зазвичай розглядається як захист від інфляції, однак воно втрачає свою привабливість як недохідний актив в умовах високих процентних ставок.