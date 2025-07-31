Ціни на купівлю складів повзуть вгору в більшості регіонів

Через дефіцит площ на ринку складської нерухомості ціни на купівлю приміщень продовжують рости, проте не у всіх регіонах.

Традиційно очолює рейтинги за цінами на склади в країні Київ та столичний регіон, проте активно ростуть у ціні й інші регіони, повідомили Delo.ua в геоінформаційній системі "Увекон", що відслідковує та аналізує динаміку показників на ринку нерухомості України.

За даними "Інтерактивного звіту" компанії, у червні 2025 року Київ мав найвищу середню ціну пропозиції продажу складів – близько $612 за кв. метр, - це майже вдвічі більше за показники більшості інших регіонів. Аналітики пояснюють такий відрив концентрацією бізнес-активності в Києві та дефіцитом якісних об’єктів у столиці.

Для порівняння, у наступній за рівнем цін Київській області середня ціна складає значноменше - $359 за кв. метр.

Купівля-продаж складів: регіональні особливості

Географічний фактор суттєво впливає на вартість складської нерухомості. Регіональний розрив у цінах продажу дуже великий – від ~$600 у столиці до <$100 у зоні бойових дій – що підкреслює вплив факторів безпеки на ринок.

Найдорожчі регіони зосереджені на заході та в центрі країни, які попри обстріли зберігають статус "тихої гавані" на тлі воєнних дій на сході та півдні.

Високі середні ціни, окрім Києва та області, спостерігаються у таких регіонах як:

Вінницька область - $260 за кв. метр,

Львівська область - $248 за кв. метр,

Івано-Франківська область - $248 за кв. метр.

Середні ціни продажу складів у різних регіонах України на червень 2025 року. Інфографіка: "Увекон"

Вінницька область демонструє стрімке зростання цін -з $220 у грудні до $260 у червні 2025, увійшовши до трійки регіонів-лідерів. На Львівщині та Івано-Франківщині навпаки - ціни знижуються: з $315–392/м² у кінці 2024 року до ~$248/м² в середині 2025-го.

На думку аналітиків, це може свідчити про стабілізацію попиту після пікового напливу релокованого бізнесу на Захід наприкінці 2022–2023 рр., а також про появу нових пропозицій, що дещо знизили середню планку цін.

Київська область після просідання цін взимку знову піднялася до $360 за кв. метр у червні 2025 (проти $330 у грудні 2024). Зростання цін у приміській зоні пов’язують з поверненням попиту до столиці та околиць у 2025 р., а також з дефіцитом сучасних складських комплексів (20% яких була зруйнована в 2022 році).

Центральні регіони тримають середній ціновий діапазон $150–250/м² (за винятком Київщини), залежно від близькості до ключових транспортних шляхів та рівня воєнних ризиків. Проте, наприклад, Полтавська область має підвищення середньої ціни з ~$205 до $233 за квадрат, а Черкаська навпаки знизилася з $210 до $169 за метр.

Південь та Схід України - це найдешевші локації для складської нерухомості. В прифронтових областях мейже відсутній активний ринок: поодинокі пропозиції є, але за значно зниженими цінами через високі ризики.

Найнижчі середні ціни продажу зафіксовані у Донецькій області (близько $90/м² на червень 2025) та Чернігівській (~$139/м²). Нижче $150 за метр коштують і склади на Сумщині та частково в Миколаївській області, тоді як Харківська, Запорізька, Одеська коливаються в межах $180–236/м².

Одеса на кінець 2024 р. мала вищу середню ціну ($263/м²), проте до середини 2025 р. показник знизився до $236 за метр. Це може бути пов’язано з обережністю інвесторів через загрози портовій інфраструктурі та ракетні обстріли, хоча загалом південний регіон лишається активним завдяки стратегічному розташуванню Одеси.

Центр (Київ і область) після невеликого спаду взимку 2024/25 знову дорожчає навесні–влітку 2025.Схід і південьподекуди демонструють незначне зростання середніх цін (Харків +~10%, Миколаїв +~70% з дуже низької бази). В "Увекон" це пояснюють появою нових дорожчих пропозицій у відносно безпечних частинах регіонів.

Динаміка змін за грудень 2024 – червень 2025 підтверджує цей тренд. Західні області після стрибка цін у 2022–2023 перейшли до стагнації або помірної корекції вниз.

Як на ціну складу впливає розмір об’єкта

Ще одним ціноутворюючим фактором є розмір об’єкта. Аналітики зауважили, що менші за площею склади мають вищу ціну за квадрат, тоді як великі логістичні комплекси продаються й здаються дешевше в перерахунку на метр.

У червні середня цінова пропозиція продажу невеликого складу площею до 500 кв. м становила $298/м², тоді як для великих об’єктів >1000 м² – приблизно $248/м².

"Така різниця пояснюється ефектом масштабу: крупні склади (особливо класу A) зазвичай будують "під себе" великі оператори або купують інституційні інвестори з розрахунку на довгострокову окупність, за це вони отримують оптову знижку на великий обсяг площі. Крім того, попит на великі площі обмежений, тож ціна більш конкурентна, аби залучити небагатьох потенційних покупців", - пояснюють в "Увеконі".

Малі приміщення користуються більшим попитом. Їх часто орендують під спецзадачі: зберігання дорогої сировини, розподільчі центри для e-commerce, потреби 3PL-операторів. За грудень 2024 – квітень 2025 часом оренда на маленькі склади (<500 м²) у найбільш затребуваних регіонах сягала $8–10/м²/місяць, - на рівні докризового 2021 р.

В той же час типовий великогабаритний склад (наприклад, логістичний комплекс площею >20 000 м²) може мати орендну ставку умовно $5/м²/місяць або й нижче – саме через значний обсяг площі і менший пул потенційних орендарів на об’єкт.

"Таким чином, менша площа = вища відносна ціна, а великі метражі продаються та здаються з дисконтом за розмір. Для кінцевого інвестора або власника це означає, що дохідність маленьких приміщень (у розрахунку на м²) може бути вищою, проте великі об’єкти забезпечують стабільність і масштаб угоди", - підсумовують аналітики.

Втім, за прогнозами "Увекон", попит на склади лишатиметься високим, тому ціни після війни можуть зрости. Тому зараз може бути вдалий час закріпитися в якісному об’єкті за відносно помірну ціну.

Більше про ключові тренди читайте у статті "Ринок складів: час монополії будівництва добігає кінця".