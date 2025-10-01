- Категорія
Ціни на пальне 1 жовтня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 1 жовтня 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,22 грн (-3 коп.)
|А-95
|58,73 грн (+2 коп.)
|А-92
|56,80 грн (+3 коп.)
|ДП
|55,88 грн (+2 коп.)
|Газ
|34,31 грн (0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|61,99
|58,99
|56,99
|55,99
|33,99
|SOCAR
|63,66
|60,82
|57,82
|34,65
|AMIC
|61,99
|58,92
|56,99
|56,10
|33,23
|БРСМ-Нафта
|54,02
|50,69
|32,50
Нагадаємо, ціни на нафту знизилися на тлі побоювань щодо майбутнього надлишку пропозиції. Ринок реагує на очікуване чергове збільшення видобутку країнами ОПЕК+ та на відновлення експорту нафти з Іракського Курдистану через Туреччину.