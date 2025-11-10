- Категорія
Ціни на пальне 10 листопада 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 10 листопада 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,32 грн (+75 коп.)
|А-95
|58,44 грн (+3 коп.)
|А-92
|56,72 грн (-4 коп.)
|ДП
|57,32 грн (+30 коп.)
|Газ
|34,35 грн (+1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|60,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|57,50
|34,03
|WOG
|64,99
|61,99
|60,99
|35,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|57,99
|34,49
|SOCAR
|63,56
|60,85
|59,70
|34,41
|AMIC
|61,99
|58,94
|56,99
|58,10
|33,20
|БРСМ-Нафта
|53,99
|52,72
|32,67
Нагадаємо, ціни на нафту 10 листопада зросли. Оптимізм щодо швидкого завершення найдовшого в історії країни шатдауну та відновлення попиту в США — найбільшого світового споживача нафти — переважили занепокоєння ринку щодо надлишку глобальної пропозиції.