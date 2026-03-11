Ціни на пальне 11 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 11 березня 2026 року (середа), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 72,66 грн (-1 коп.) А-95 69,09 грн (-1 коп.) А-92 66,14 грн (-3 коп.) ДП 73,92 грн (+1,33 грн) Газ 41,36 грн (+63 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 73,99 70,99 75,99 42,99 UPG 71,90 68,90 74,40 41,90 WOG 73,99 70,99 75,99 42,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 71,99 40,99 SOCAR 73,13 69,99 76,85 41,41 AMIC 70,63 67,91 72,99 40,44 БРСМ-Нафта 66,69 69,99 39,59

Нагадаємо, що 10 березня нафта почала дешевшати після досягнення рекордних за останні три роки позначок. Ринок заспокоївся на тлі заяв президента США про близький кінець війни на Близькому Сході, що розвіяло страхи інвесторів щодо тривалої дестабілізації глобальних поставок.