- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 11 грудня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 11 грудня 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,14 грн (-1 коп.)
|А-95
|58,34 грн (-1 коп.)
|А-92
|56,57 грн (-19 коп.)
|ДП
|58,41 грн (+3 коп.)
|Газ
|36,00 грн (+64 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|37,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|36,03
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|37,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|35,92
|SOCAR
|64,13
|60,99
|60,70
|36,55
|AMIC
|61,64
|58,96
|58,99
|35,81
|БРСМ-Нафта
|54,10
|54,04
|34,12
Нагадаємо, видобуток сирої нафти в Росії минулого місяця становив у середньому 9,43 мільйона барелів на день, що значно нижче за квоту ОПЕК+.