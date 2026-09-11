Ціни на пальне 11 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 11 вересня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 87,42 грн (+24 коп) А-95 83,96 грн (+63 коп.) А-92 79,69 грн (+12 коп.) ДП 94,63 грн (+87 коп.) Газ 43,44 грн (0 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 90,90 87,90 98,90 44,90 UPG 86,90 84,90 95,15 43,90 WOG 90,90 87,90 97,90 45,50 УКРНАФТА 81,90 81,90 79,90 91,90 42,90 SOCAR 91,90 88,90 98,90 44,47 AMIC 85,90 82,90 94,01 42,65 БРСМ-Нафта 80,54 91,40 41,87

Нагадаємо, загострення конфлікту між США й Іраном та стрімке зростання котирувань у Європі штовхають український паливний ринок угору. Експерти розповіли Dilo, як валютний тиск і динаміка європейських хабів позначаться на гаманцях водіїв цього тижня.