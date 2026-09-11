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Ціни на пальне 11 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 11 вересня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|87,42 грн (+24 коп)
|А-95
|83,96 грн (+63 коп.)
|А-92
|79,69 грн (+12 коп.)
|ДП
|94,63 грн (+87 коп.)
|Газ
|43,44 грн (0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|90,90
|87,90
|98,90
|44,90
|UPG
|86,90
|84,90
|95,15
|43,90
|WOG
|90,90
|87,90
|97,90
|45,50
|УКРНАФТА
|81,90
|81,90
|79,90
|91,90
|42,90
|SOCAR
|91,90
|88,90
|98,90
|44,47
|AMIC
|85,90
|82,90
|94,01
|42,65
|БРСМ-Нафта
|80,54
|91,40
|41,87
Нагадаємо, загострення конфлікту між США й Іраном та стрімке зростання котирувань у Європі штовхають український паливний ринок угору. Експерти розповіли Dilo, як валютний тиск і динаміка європейських хабів позначаться на гаманцях водіїв цього тижня.