Ціни на пальне 13 квітня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 13 квітня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 76,55 грн (0 коп.) А-95 73,13 грн (+2 коп.) А-92 67,34 грн (0 коп.) ДП 90,52 грн (+23 коп.) Газ 49,04 грн (-5 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 79,90 76,90 92,90 49,90 UPG 77,00 74,00 91,00 49,00 WOG 79,90 76,90 92,90 49,90 УКРНАФТА 69,90 69,90 66,90 87,90 48,90 SOCAR 78,85 75,99 91,85 49,55 AMIC 74,16 71,04 90,62 48,81 БРСМ-Нафта 69,94 87,99 47,59

Нагадаємо, минулий тиждень приніс найбільше падіння цін на нафту з 2022 року, проте для українських водіїв це означає передусім зупинку зростання цін, а не їх стрімке падіння. На тлі низького попиту та насиченості ринку ресурсом, ціни на АЗС стабілізувалися. Delo.ua розбиралися, чи стане ця зупинка тривалою, чи це лише коротка пауза перед новим витком здорожчання через події на Близькому Сході.