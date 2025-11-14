- Категорія
Ціни на пальне 14 листопада 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 14 листопада 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|62,58 грн (0 коп.)
|А-95
|58,49 грн (-1 коп.)
|А-92
|56,73 грн (0 коп.)
|ДП
|57,90 грн (+33 коп.)
|Газ
|34,36 грн (0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|57,90
|34,03
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|35,98
|УКРНАФТА
|58,99
|58,99
|56,99
|58,99
|34,49
|SOCAR
|63,56
|60,85
|59,70
|34,41
|AMIC
|61,99
|58,94
|56,99
|57,96
|33,29
|БРСМ-Нафта
|54,04
|53,33
|32,70
Нагадаємо, ціни на нафту зросли у п'ятницю, 14 листопада, на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні, спричинених атакою безпілотника на нафтосховище у великому російському експортному центрі – чорноморському порту Новоросійськ.